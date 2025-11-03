Обновленные условия въезда в Польшу на двух пунктах пропуска — где начали действовать с 3 ноября

EES заработала еще на двух пунктах пропуска с Польшей
Пограничники предупредили украинцев о возможных задержках на пунктах пропуска с Польшей. Еще на двух КПП — "Ягодин-Дорогуск" и "Устилуг- Зосин" в понедельник, 3 ноября, была внедрена цифровая система въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES).
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
Система EES на границе с Польшей
Отмечается, что все путешественники, которые будут пересекать границу через пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничной стражи. Процедура предусматривает сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев у всех лиц старше 12 лет.
Ее нужно проходить один раз — во время следующего пересечения границы данные путешественников будут сверяться с имеющейся цифровой информацией Шенгена.
Пограничники предупредили, что из-за внедрения системы вероятны задержки на границе и порекомендовали украинцам планировать поездки с большим запасом времени или выбирать альтернативные пункты пропуска.
