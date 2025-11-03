Видео
Поддержать ЗСУ
Україна
Новости
Видео

EES заработала еще на двух пунктах пропуска с Польшей

EES заработала еще на двух пунктах пропуска с Польшей

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 14:00
обновлено: 14:07
Обновленные условия въезда в Польшу на двух пунктах пропуска — где начали действовать с 3 ноября
Контроль на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Пограничники предупредили украинцев о возможных задержках на пунктах пропуска с Польшей. Еще на двух КПП — "Ягодин-Дорогуск" и "Устилуг- Зосин" в понедельник, 3 ноября, была внедрена цифровая система въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES).

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Читайте также:

Система EES на границе с Польшей

Отмечается, что все путешественники, которые будут пересекать границу через пункты пропуска с польской стороны, должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничной стражи. Процедура предусматривает сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев у всех лиц старше 12 лет.

Ее нужно проходить один раз — во время следующего пересечения границы данные путешественников будут сверяться с имеющейся цифровой информацией Шенгена.

Пограничники предупредили, что из-за внедрения системы вероятны задержки на границе и порекомендовали украинцам планировать поездки с большим запасом времени или выбирать альтернативные пункты пропуска.

Напомним, ранее мы рассказывали о правилах выезда за пределы Украины, а также знакомили читателей с актуальной информацией о состоянии очередей на пунктах пропуска с Польшей.

Также мы писали, могут ли украинцы с судимостью пересечь границу с Польшей. Как пояснил специалист, в этом случае значение имеет характер именно ограничительных мер после вынесения приговора судом.

Европейский союз правила путешествие туризм выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
