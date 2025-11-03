Оновлені умови в’їзду до Польщі на двох пунктах пропуску — де почали діяти з 3 листопада

Контроль на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Прикордонники попередили українців про можливі затримки на пунктах пропуску із Польщею. Ще на двох КПП — "Ягодин-Дорогуськ" та "Устилуг-Зосин" у понеділок, 3 листопада, було впроваджено цифрову систему в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES).

Про це повідомили в Державній митній службі.

Система EES на кордоні з Польщею

Зазначається, що всі мандрівники, які будуть перетинати кордон через пункти пропуску з польського боку, мають пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти. Процедура передбачає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців у всіх осіб, старше 12 років.

Її потрібно проходити один раз — під час наступного перетину кордону дані мандрівників будуть звірятися із наявною цифровою інформацією Шенгену.

Прикордонники попередили, що через впровадження системи ймовірні затримки на кордоні та порекомендували українцям планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати альтернативні пункти пропуску.

