Как сэкономить на путешествиях по Европе — FlixBus устроил распродажу билетов

Популярный перевозчик FlixBus анонсировал акцию на часть рейсов, которая дает возможность посетить Европу по выгодным ценам. Она будет распространяться на внутренние рейсы Польшей и некоторые международные направления. В компании предупредили, что количество акционных билетов ограничено, поэтому не стоит откладывать их покупку.

Об этом говорится на сайте компании.

Распродажа FlixBus

Отмечается, что акция распространяется на рейсы с 28 ноября по 10 декабря 2025 года. В пределах Польши можно приобрести билет всего от 4, 99 PLN.

Перевозчик также предупредил, что в стоимость билета включается сервисный сбор 3,99 PLN. Пассажир имеет возможность без доплат взять с собой багаж (до 20 килограммов) и ручную кладь (до 7 килограммов).

Акционные билеты доступны на направления:

Варшава — Краков от 4,99 PLN в одну сторону;

Краков — Вроцлав от 9,99 PLN в одну сторону;

Краков — Жешув от 9,99 PLN в одну сторону;

Варшава — Жешув от 9,99 PLN в одну сторону;

Люблин — Варшава от 12,99 PLN в одну сторону;

Прага — Либерец от 15,99 PLN в одну сторону;

Варшава — Вроцлав от 19,99 PLN в одну сторону;

Варшава — Познань от 19,99 PLN в одну сторону от 19,99 PLN в одну сторону;

Краков — Закопане от 19,99 PLN в одну сторону;

Вроцлав — Лодзь от 19,99 PLN в одну сторону;

Рига — Таллинн от 20,99 PLN в одну сторону;

Рига — Вильнюс от 20,99 PLN в одну сторону;

Прага — Плзень от 21,99 PLN в одну сторону;

Прага — Карловы Вары от 27,99 PLN в одну сторону.

