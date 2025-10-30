Видео
Дата публикации 30 октября 2025 05:12
обновлено: 16:05
Как сэкономить на путешествиях по Европе — FlixBus устроил распродажу билетов
Пара путешествует на автобусе. Фото: freepik.com

Популярный перевозчик FlixBus анонсировал акцию на часть рейсов, которая дает возможность посетить Европу по выгодным ценам. Она будет распространяться на внутренние рейсы Польшей и некоторые международные направления. В компании предупредили, что количество акционных билетов ограничено, поэтому не стоит откладывать их покупку.

Об этом говорится на сайте компании.

Читайте также:

Распродажа FlixBus

Отмечается, что акция распространяется на рейсы с 28 ноября по 10 декабря 2025 года. В пределах Польши можно приобрести билет всего от 4, 99 PLN.

Перевозчик также предупредил, что в стоимость билета включается сервисный сбор 3,99 PLN. Пассажир имеет возможность без доплат взять с собой багаж (до 20 килограммов) и ручную кладь (до 7 килограммов).

Акционные билеты доступны на направления:

  • Варшава — Краков от 4,99 PLN в одну сторону;
  • Краков — Вроцлав от 9,99 PLN в одну сторону;
  • Краков — Жешув от 9,99 PLN в одну сторону;
  • Варшава — Жешув от 9,99 PLN в одну сторону;
  • Люблин — Варшава от 12,99 PLN в одну сторону;
  • Прага — Либерец от 15,99 PLN в одну сторону;
  • Варшава — Вроцлав от 19,99 PLN в одну сторону;
  • Варшава — Познань от 19,99 PLN в одну сторону от 19,99 PLN в одну сторону;
  • Краков — Закопане от 19,99 PLN в одну сторону;
  • Вроцлав — Лодзь от 19,99 PLN в одну сторону;
  • Рига — Таллинн от 20,99 PLN в одну сторону;
  • Рига — Вильнюс от 20,99 PLN в одну сторону;
  • Прага — Плзень от 21,99 PLN в одну сторону;
  • Прага — Карловы Вары от 27,99 PLN в одну сторону.

Ранее мы рассказывали, как не тратить много средств в аэропорту и при этом комфортно путешествовать. Недешевые авиабилеты, обед, трансфер из аэропорта и камеры хранения незаметно "едят" ваш бюджет, и эти советы по экономии не станут лишними.

Также мы писали, что недавно Европейский суд создал прецедент и расставил точки над "і" относительно того, кто должен нести ответственность, если ваш пушистик потеряется в аэропорту.

Польша путешествие автобусы билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
