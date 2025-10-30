Пара подорожує автобусом. Фото: freepik.com

Популярний перевізник FlixBus анонсував акцію на частину рейсів, яка дає можливість відвідати Європу за вигідними цінами. Вона поширюватиметься на внутрішні рейси Польщею та деякі міжнародні напрямки. В компанії попередили, що кількість акційних квитків обмежена, тож не варто відкладати їх покупку.

Про це йдеться на сайті компанії.

Розпродаж FlixBus

Зазначається, що акція поширюється на рейси із 28 листопада по 10 грудня 2025 року. В межах Польщі можна придбати квиток всього від 4, 99 PLN.

Перевізник також попередив, що у вартість квитка включається сервісний збір 3,99 PLN. Пасажир має можливість без доплат взяти із собою багаж (до 20 кілограмів) та ручну поклажу (до 7 кілограмів).

Акційні квитки доступні на напрямки:

Варшава — Краків від 4,99 PLN в один бік;

Краків – Вроцлав від 9,99 PLN в один бік;

Краків — Жешув від 9,99 PLN в один бік;

Варшава — Жешув від 9,99 PLN в один бік;

Люблін — Варшава від 12,99 PLN в один бік;

Прага — Ліберець від 15,99 PLN в один бік;

Варшава — Вроцлав від 19,99 PLN в один бік;

Варшава — Познань від 19,99 PLN в один бік;

Краків — Закопане від 19,99 PLN в один бік;

Вроцлав — Лодзь від 19,99 PLN в один бік;

Рига — Таллінн від 20,99 PLN в один бік;

Рига — Вільнюс від 20,99 PLN в один бік;

Прага — Плзень від 21,99 PLN в один бік;

Прага — Карлові Вари від 27,99 PLN в один бік.

