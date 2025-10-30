Відео
FlixBus розпродає квитки від 5 євро — напрямки

FlixBus розпродає квитки від 5 євро — напрямки

Дата публікації: 30 жовтня 2025 05:12
Оновлено: 16:05
Як зекономити на подорожах Європою — FlixBus влаштував розпродаж квитків
Пара подорожує автобусом. Фото: freepik.com

Популярний перевізник FlixBus анонсував акцію на частину рейсів, яка дає можливість відвідати Європу за вигідними цінами. Вона поширюватиметься на внутрішні рейси Польщею та деякі міжнародні напрямки. В компанії попередили, що кількість акційних квитків обмежена, тож не варто відкладати їх покупку.

Про це йдеться на сайті компанії.

Читайте також:

Розпродаж FlixBus

Зазначається, що акція поширюється на рейси із 28 листопада по 10 грудня 2025 року. В межах Польщі можна придбати квиток всього від 4, 99 PLN.

Перевізник також попередив, що у вартість квитка включається сервісний збір 3,99 PLN. Пасажир має можливість без доплат взяти із собою багаж (до 20 кілограмів) та ручну поклажу (до 7 кілограмів).

Акційні квитки доступні на напрямки: 

  • Варшава — Краків від 4,99 PLN в один бік;
  • Краків – Вроцлав від 9,99 PLN в один бік;
  • Краків — Жешув від 9,99 PLN в один бік;
  • Варшава — Жешув від 9,99 PLN в один бік;
  • Люблін — Варшава від 12,99 PLN в один бік;
  • Прага — Ліберець від 15,99 PLN в один бік;
  • Варшава — Вроцлав від 19,99 PLN в один бік;
  • Варшава — Познань від 19,99 PLN в один бік;
  • Краків — Закопане від 19,99 PLN в один бік;
  • Вроцлав — Лодзь від 19,99 PLN в один бік;
  • Рига — Таллінн від 20,99 PLN в один бік;
  • Рига — Вільнюс від 20,99 PLN в один бік;
  • Прага — Плзень від 21,99 PLN в один бік;
  • Прага — Карлові Вари від 27,99 PLN в один бік.

Раніше ми розповідали, як не витрачати багато коштів в аеропорту та при цьому комфортно подорожувати. Недешеві авіаквитки, обід, трансфер з аеропорту та камери схову непомітно "їдять" ваш бюджет, і ці поради з економії не стануть зайвими.

Також ми писали, що нещодавно Європейський суд створив прецедент і розставив крапки на "і" щодо того, хто має нести відповідальність, якщо ваш пухнастик загубиться в аеропорту.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
