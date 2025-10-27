Куда сходить в Киеве осенью — локации с тыквами и хризантемами

Молодая пара в осеннем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Осенняя пора — не время для грусти и депрессии. Это невероятное время, чтобы прогуляться по любимому парку и насладиться изменениями природы, согреться ароматным кофе и устроить атмосферную фотосессию на фоне оранжевых красок. В Киеве есть много уютных локаций, которые отлично подойдут для этого.

Их подборкой поделился kyiv_love_live в TikTok.

Milk bar

Возле этого популярного столичного заведения обустроили атмосферную локацию с горшками разноцветных хризантем и яркими тыквами. Здесь также есть удобная лавочка, где можно насладиться кофе на свежем воздухе. Milk bar находится по адресу: ул. Шота Руставели, 16.

Good girl

Возле ресторана создали целую пирамиду из тыкв разных цветов — от оранжевого до зеленого. Здесь также можно сделать красивые кадры на фоне стога сена. Эта локация размещена на улице Мечникова, 7.

Кловский сад

Этот цветочный бутик расположен по адресу: Кловский спуск, 11. Локация станет настоящим раем для тех, кто обожает хризантемы. Здесь можно найти цветы всех оттенков — от розового до желтого, а также красивые тыквы в плетеных корзинах.

ВДНХ

Здесь настоящая атмосфера осени царит в оранжерее — хризантемы, пшеница и яркие тыквы. На фоне таких декораций можно сделать невероятные фото на память. Эта любимая многими киевлянами локация находится на проспекте Академика Глушкова, 1.

