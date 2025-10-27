Видео
"Тыквенные" локации — где в Киеве устроить атмосферную фотосессию

Дата публикации 27 октября 2025 18:12
обновлено: 14:50
Куда сходить в Киеве осенью — локации с тыквами и хризантемами
Молодая пара в осеннем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Осенняя пора — не время для грусти и депрессии. Это невероятное время, чтобы прогуляться по любимому парку и насладиться изменениями природы, согреться ароматным кофе и устроить атмосферную фотосессию на фоне оранжевых красок. В Киеве есть много уютных локаций, которые отлично подойдут для этого.

Их подборкой поделился kyiv_love_live в TikTok.

Читайте также:

Milk bar

Возле этого популярного столичного заведения обустроили атмосферную локацию с горшками разноцветных хризантем и яркими тыквами. Здесь также есть удобная лавочка, где можно насладиться кофе на свежем воздухе. Milk bar находится по адресу: ул. Шота Руставели, 16.

Good girl

Возле ресторана создали целую пирамиду из тыкв разных цветов — от оранжевого до зеленого. Здесь также можно сделать красивые кадры на фоне стога сена. Эта локация размещена на улице Мечникова, 7.

Кловский сад

Этот цветочный бутик расположен по адресу: Кловский спуск, 11. Локация станет настоящим раем для тех, кто обожает хризантемы. Здесь можно найти цветы всех оттенков — от розового до желтого, а также красивые тыквы в плетеных корзинах.

ВДНХ

Здесь настоящая атмосфера осени царит в оранжерее — хризантемы, пшеница и яркие тыквы. На фоне таких декораций можно сделать невероятные фото на память. Эта любимая многими киевлянами локация находится на проспекте Академика Глушкова, 1.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой маршрут стоит выбрать новичкам и опытным путешественникам для похода на самую высокую вершину Украины — Говерлу. Есть четыре тропы — зеленая, синяя, желтая и красная.

Также мы писали, что два села на Закарпатье вошли в рейтинг лучших туристических сел, по версии ООН. Их выбрали из 270 заявок.

Киев путешествие осень хризантемы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
