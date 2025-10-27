Відео
"Гарбузові" локації — де в Києві влаштувати атмосферну фотосесію

"Гарбузові" локації — де в Києві влаштувати атмосферну фотосесію

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 18:12
Оновлено: 14:50
Куди сходити в Києві восени — локації з гарбузами та хризантемами
Молода пара в осінньому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Осіння пора — не час для смутку та депресії. Це неймовірний час, щоб прогулятися улюбленим парком та насолодитися змінами природи, зігрітися запашною кавою та влаштувати атмосферну фотосесію на тлі жовтогарячих барв. В Києві є багато затишних локацій, які відмінно підійдуть для цього.

Їх підбіркою поділився kyiv_love_live в TikTok.

Читайте також:

Milk bar 

Біля цього популярного столичного закладу облаштували атмосферну локацію з горщиками різнобарвних хризантем та яскравими гарбузами. Тут також є зручна лавочка, де можна насолодитися кавою на свіжому повітрі. Milk bar  знаходиться за адресою: вул. Шота Руставелі, 16. 

Good girl

Біля ресторану створили цілу піраміду із гарбузів різних кольорів — від жовтогарячого до зеленого. Тут також можна зробити красиві кадри на тлі копиці сіна. Ця локація розміщена на вулиці Мечникова, 7.

Кловський сад

Цей квітковий бутик розташований за адресою: Кловський узвіз, 11. Локація стане справжнім раєм для тих, хто обожнює хризантеми. Тут можна знайти квіти всіх кольорів — від рожевого до жовтого, а також красиві гарбузи у плетених кошиках.

ВДНГ

Тут справжня атмосфера осені панує в оранжереї — хризантеми, пшениця та яскраві гарбузи. На тлі таких декорацій можна зробити неймовірні фото на пам'ять. Ця улюблена багатьма киянами локація знаходиться на проспекті Академіка Глушкова, 1.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який маршрут варто обрати новачкам та досвідченим мандрівникам для походу на найвищу вершину України — Говерлу. Є чотири стежки — зелена, синя, жовта та червона.

Також ми писали, що два села на Закарпатті увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл, за версією ООН. Їх обрали з-поміж 270 заявок.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
