Куди сходити в Києві восени — локації з гарбузами та хризантемами

Осіння пора — не час для смутку та депресії. Це неймовірний час, щоб прогулятися улюбленим парком та насолодитися змінами природи, зігрітися запашною кавою та влаштувати атмосферну фотосесію на тлі жовтогарячих барв. В Києві є багато затишних локацій, які відмінно підійдуть для цього.

Їх підбіркою поділився kyiv_love_live в TikTok.

Milk bar

Біля цього популярного столичного закладу облаштували атмосферну локацію з горщиками різнобарвних хризантем та яскравими гарбузами. Тут також є зручна лавочка, де можна насолодитися кавою на свіжому повітрі. Milk bar знаходиться за адресою: вул. Шота Руставелі, 16.

Good girl

Біля ресторану створили цілу піраміду із гарбузів різних кольорів — від жовтогарячого до зеленого. Тут також можна зробити красиві кадри на тлі копиці сіна. Ця локація розміщена на вулиці Мечникова, 7.

Кловський сад

Цей квітковий бутик розташований за адресою: Кловський узвіз, 11. Локація стане справжнім раєм для тих, хто обожнює хризантеми. Тут можна знайти квіти всіх кольорів — від рожевого до жовтого, а також красиві гарбузи у плетених кошиках.

ВДНГ

Тут справжня атмосфера осені панує в оранжереї — хризантеми, пшениця та яскраві гарбузи. На тлі таких декорацій можна зробити неймовірні фото на пам'ять. Ця улюблена багатьма киянами локація знаходиться на проспекті Академіка Глушкова, 1.

