Самые опасные места мира — куда не стоит ехать туристам

Бермудские острова. Фото: Tripadvisor

Где бы вы ни находились в мире или куда бы вы ни собирались поехать, есть большая вероятность, что вы окажетесь вблизи мест с темным, жутким прошлым. Есть локации, которые, по мнению опытных путешественников, никогда не следует посещать, независимо от времени года и уровня безопасности страны, в которой они находятся.

Об этом пишет The Mirror UK.

Бермудский треугольник

Одно из самых известных сверхъестественных мест на планете. В течение многих лет здесь бесследно исчезли сотни лодок и самолетов. Тремя точками треугольника считают Майами, Пуэрто-Рико и Бермудские острова.

Озеро Натрон в Танзании

По слухам, оно способно превращать животных в камень из-за токсичности воды. Несмотря на опасность, озеро является популярным местом для размножения фламинго.

Озеро Натрон Фото: Из открытых источников

Озеро Ньос в Камеруне

Оно расположено в кратере вулкана. В августе 1986 года вулкан выпустил огромное облако углекислого газа, которое пронеслось над местностью и убило более 1 000 человек.

Озеро Ньос. Фото: Из открытых источников

Национальный парк Мадиди в Боливии

Это невероятно красивые джунгли, наполненные смертельно опасными растениями и животными, которые могут покалечить и убить туристов. Парк был основан в 1990-х годах, и посетителям стоит быть крайне осторожными, посещая его.

Остров Бикини на Маршалловых островах

В середине XX века во время гонки ядерных вооружений это было местом, где проходили ядерные испытания. Люди не могут там жить, поскольку грунтовые воды очень сильно загрязнены в результате этих испытаний.

Остров Бикини на Маршалловых островах, фото: Из открытых источников

