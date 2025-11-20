Самые опасные места мира — куда не стоит ехать туристам

Гибнет все живое — какие места не стоит посещать туристам
Где бы вы ни находились в мире или куда бы вы ни собирались поехать, есть большая вероятность, что вы окажетесь вблизи мест с темным, жутким прошлым. Есть локации, которые, по мнению опытных путешественников, никогда не следует посещать, независимо от времени года и уровня безопасности страны, в которой они находятся.
Бермудский треугольник
Одно из самых известных сверхъестественных мест на планете. В течение многих лет здесь бесследно исчезли сотни лодок и самолетов. Тремя точками треугольника считают Майами, Пуэрто-Рико и Бермудские острова.
Озеро Натрон в Танзании
По слухам, оно способно превращать животных в камень из-за токсичности воды. Несмотря на опасность, озеро является популярным местом для размножения фламинго.
Озеро Ньос в Камеруне
Оно расположено в кратере вулкана. В августе 1986 года вулкан выпустил огромное облако углекислого газа, которое пронеслось над местностью и убило более 1 000 человек.
Национальный парк Мадиди в Боливии
Это невероятно красивые джунгли, наполненные смертельно опасными растениями и животными, которые могут покалечить и убить туристов. Парк был основан в 1990-х годах, и посетителям стоит быть крайне осторожными, посещая его.
Остров Бикини на Маршалловых островах
В середине XX века во время гонки ядерных вооружений это было местом, где проходили ядерные испытания. Люди не могут там жить, поскольку грунтовые воды очень сильно загрязнены в результате этих испытаний.
