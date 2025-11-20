Видео
Видео

Гибнет все живое — какие места не стоит посещать туристам

Дата публикации 20 ноября 2025 18:12
обновлено: 18:15
Самые опасные места мира — куда не стоит ехать туристам
Бермудские острова. Фото: Tripadvisor

Где бы вы ни находились в мире или куда бы вы ни собирались поехать, есть большая вероятность, что вы окажетесь вблизи мест с темным, жутким прошлым. Есть локации, которые, по мнению опытных путешественников, никогда не следует посещать, независимо от времени года и уровня безопасности страны, в которой они находятся.

Об этом пишет The Mirror UK.

Бермудский треугольник

Одно из самых известных сверхъестественных мест на планете. В течение многих лет здесь бесследно исчезли сотни лодок и самолетов. Тремя точками треугольника считают Майами, Пуэрто-Рико и Бермудские острова.

Озеро Натрон в Танзании

По слухам, оно способно превращать животных в камень из-за токсичности воды. Несмотря на опасность, озеро является популярным местом для размножения фламинго.

Топ-5 найнебезпечніших місць у світі - фото 1
Озеро Натрон Фото: Из открытых источников

Озеро Ньос в Камеруне

Оно расположено в кратере вулкана. В августе 1986 года вулкан выпустил огромное облако углекислого газа, которое пронеслось над местностью и убило более 1 000 человек.

Топ-5 найнебезпечніших місць у світі - фото 1
Озеро Ньос. Фото: Из открытых источников

Национальный парк Мадиди в Боливии

Это невероятно красивые джунгли, наполненные смертельно опасными растениями и животными, которые могут покалечить и убить туристов. Парк был основан в 1990-х годах, и посетителям стоит быть крайне осторожными, посещая его.

Остров Бикини на Маршалловых островах

В середине XX века во время гонки ядерных вооружений это было местом, где проходили ядерные испытания. Люди не могут там жить, поскольку грунтовые воды очень сильно загрязнены в результате этих испытаний.

Топ-5 найнебезпечніших місць у світі - фото 2
Остров Бикини на Маршалловых островах, фото: Из открытых источников

Ранее мы рассказывали, что эксперты составили список из шести пляжей, которые путешественники должны посетить, прежде чем они будут разрушены туристами. Многие из них расположены в Таиланде и Индонезии.

Также мы писали о новом популярном месте, которое только набирает популярность среди туристов. Оно расположено на берегах Атлантического океана.

путешествие опасность туризм остров Майами
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
