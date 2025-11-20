Відео
Головна Мандри Гине все живе — які місця не варто відвідувати туристам

Гине все живе — які місця не варто відвідувати туристам

Дата публікації: 20 листопада 2025 18:12
Оновлено: 18:15
Найнебезпечніші місця світу — куди не варто їхати туристам
Бермудські острови. Фото: Tripadvisor

Де б ви не знаходилися у світі або куди б ви не збиралися поїхати, є велика ймовірність, що ви опинитеся поблизу місць з темним, моторошним минулим. Є локації, які, на думку досвідчених мандрівників, ніколи не слід відвідувати, незалежно від пори року та рівня безпеки країни, в якій вони знаходяться.

Про це пише The Mirror UK.

Читайте також:

Бермудський трикутник

Одне з найвідоміших надприродних місць на планеті. Протягом багатьох років тут безслідно зникли сотні човнів і літаків. Трьома точками трикутника вважають Майамі, Пуерто-Ріко і Бермудські острови.

Озеро Натрон у Танзанії

За чутками, воно здатне перетворювати тварин на камінь через токсичність води. Незважаючи на небезпеку, озеро є популярним місцем для розмноження фламінго.

Топ-5 найнебезпечніших місць у світі - фото 1
Озеро Натрон. Фото: Із відкритих джерел

Озеро Ньос у Камеруні

Воно розташоване в кратері вулкана. В серпні 1986 року вулкан випустив величезну хмару вуглекислого газу, яка пронеслася над місцевістю та вбила понад 1 000 людей.

Топ-5 найнебезпечніших місць у світі - фото 1
Озеро Ньос. Фото: Із відкритих джерел

Національний парк Мадіді у Болівії

Це неймовірно гарні джунглі, наповнені смертельно небезпечними рослинами і тваринами, які можуть покалічити та вбити туристів. Парк був заснований у 1990-х роках, й відвідувачам варто бути вкрай обережними, відвідуючи його.

Острів Бікіні на Маршаллових островах

В середині XX століття під час гонки ядерних озброєнь це було місцем, де відбувались ядерні випробування. Люди не можуть там жити, оскільки ґрунтові води дуже сильно забруднені внаслідок цих випробувань.

Топ-5 найнебезпечніших місць у світі - фото 2
Острів Бікіні на Маршаллових островах. Фото: Із відкритих джерел

Раніше ми розповідали, що експерти склали список з шести пляжів, які мандрівники повинні відвідати, перш ніж вони будуть зруйновані туристами. Багато з них розташовані в Таїланді та Індонезії.

Також ми писали про нове популярне місце, яке тільки набирає популярності серед туристів. Воно розташоване на берегах Атлантичного океану.

подорож небезпека туризм острів Маямі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
