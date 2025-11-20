Найнебезпечніші місця світу — куди не варто їхати туристам

Бермудські острови. Фото: Tripadvisor

Де б ви не знаходилися у світі або куди б ви не збиралися поїхати, є велика ймовірність, що ви опинитеся поблизу місць з темним, моторошним минулим. Є локації, які, на думку досвідчених мандрівників, ніколи не слід відвідувати, незалежно від пори року та рівня безпеки країни, в якій вони знаходяться.

Про це пише The Mirror UK.

Бермудський трикутник

Одне з найвідоміших надприродних місць на планеті. Протягом багатьох років тут безслідно зникли сотні човнів і літаків. Трьома точками трикутника вважають Майамі, Пуерто-Ріко і Бермудські острови.

Озеро Натрон у Танзанії

За чутками, воно здатне перетворювати тварин на камінь через токсичність води. Незважаючи на небезпеку, озеро є популярним місцем для розмноження фламінго.

Озеро Натрон. Фото: Із відкритих джерел

Озеро Ньос у Камеруні

Воно розташоване в кратері вулкана. В серпні 1986 року вулкан випустив величезну хмару вуглекислого газу, яка пронеслася над місцевістю та вбила понад 1 000 людей.

Озеро Ньос. Фото: Із відкритих джерел

Національний парк Мадіді у Болівії

Це неймовірно гарні джунглі, наповнені смертельно небезпечними рослинами і тваринами, які можуть покалічити та вбити туристів. Парк був заснований у 1990-х роках, й відвідувачам варто бути вкрай обережними, відвідуючи його.

Острів Бікіні на Маршаллових островах

В середині XX століття під час гонки ядерних озброєнь це було місцем, де відбувались ядерні випробування. Люди не можуть там жити, оскільки ґрунтові води дуже сильно забруднені внаслідок цих випробувань.

Острів Бікіні на Маршаллових островах. Фото: Із відкритих джерел

