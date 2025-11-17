Видео
Как не попасть в черный список УЗ — что надо знать туристам

Как не попасть в черный список УЗ — что надо знать туристам

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 18:12
обновлено: 16:58
Укрзализныця блокирует аккаунты пассажиров — за что можно потерять учетную запись
Поезд Хелм - Киев. Иллюстративное фото: пресс-служба УЗ

В начале войны было почти нереально покупать билеты за границу. В прошлом году Укрзализныця начала борьбу со спекулянтами, которые перепродают проездные документы. Компания начала массово блокировать аккаунты с подозрительной активностью, однако в черный список УЗ также попадают украинцы, которые часто путешествуют, и волонтеры.

В Укрзализныце ответили, по каким критериям аккаунт пассажира может попасть под блокировку.



Как не попасть в черный список УЗ

В УЗ обратилась волонтер, которая привозит в Украину иностранных врачей, спасающих жизни нашим военным. Из-за своей деятельности она часто путешествует поездами. Женщина поинтересовалась, как ей можно разблокировать аккаунт, ведь не представляет свои маршруты без железной дороги.

"Мой аккаунт снова заблокирован — потому что, видите ли, я "перекупом билетов занимаюсь". Вы серьезно? Я ЧЕТВЕРТЫЙ год живу в ваших поездах. В прямом смысле этого слова. Потому что за рулем я настолько уставшая, что постоянно пытаюсь заснуть в кювет, и сажусь за руль только когда вообще нет выбора. Я привожу в Украину иностранных хирургов, анестезиологов, физиотерапевтов, реабилитологов — людей, которые приезжают спасать наших раненых", — написала волонтер.

В УЗ ответили, что аккаунт был временно заблокирован из-за большого количества оформленных билетов на разные фамилии — более 100 перевозок по Украине и за ее пределами.

"В автоматизированной системе, это похоже на схему массового бронирования или перепродажи, которая обычно нарушает правила пользования сервисом и наносит вред другим пассажирам", — пояснили в компании.

Однако учитывая деятельность волонтера — ей разблокировали аккаунт, которым она снова может пользоваться без ограничений.

Чтобы ваш аккаунт УЗ не заблокировали, в компании дали ценные советы:

  • покупайте билеты только на свое имя или на членов семьи;
  • каждый пассажир должен иметь билет со своей настоящей фамилией — это важно для контроля безопасности и борьбы со спекуляциями;
  • если возникает необходимость купить несколько билетов на разные фамилии — пожалуйста, воспользуйтесь функцией заказа групповых билетов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы забыли свои вещи в поезде. В УЗ сообщили об алгоритме действий в такой ситуации.

Также мы писали, что одна из пассажирок УЗ пожаловалась, что она едва не стала инвалидом после путешествия в Варшаву из-за того, что упала верхняя полка в купе.


Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
