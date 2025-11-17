Відео
Як не потрапити в чорний список УЗ — що треба знати мандрівникам

Дата публікації: 17 листопада 2025 18:12
Оновлено: 16:58
Укрзалізниця блокує акаунти пасажирів — за що можна втрати обліковий запис
Поїзд Хелм — Київ. Ілюстративне фото: пресслужба УЗ

На початку війни було майже нереально купувати квитки за кордон. Минулого року Укрзалізниця почала боротьбу зі спекулянтами, які перепродають проїзні документи. Компанія почала масово блокувати акаунти із підозрілою активністю, проте до чорного списку УЗ також потрапляють українці, які часто мандрують, та волонтери.

В Укрзалізниці відповіли, за якими критеріями акаунт пасажира може потрапити під блокування.

Читайте також:

Як не потрапити до чорного списку УЗ

До УЗ звернулась волонтерка, яка привозить в Україну іноземних лікарів, що рятують життя нашим військовим. Через свою діяльність вона часто подорожує потягами. Жінка поцікавилась, як їй можна розблокувати акаунт, адже не уявляє свої маршрути без залізної дороги.

"Мій акаунт знову заблокований — бо, бачте, я "перекупом квитків займаюсь". Ви серйозно? Я ЧЕТВЕРТИЙ рік живу у ваших потягах. У прямому сенсі цього слова. Бо за кермом я настільки втомлена, що постійно намагаюся заснути в кювет, і сідаю за кермо тільки коли взагалі нема вибору. Я привожу в Україну іноземних хірургів, анестезіологів, фізіотерапевтів, реабілітологів — людей, які приїжджають рятувати наших поранених", — написала волонтерка.

В УЗ відповіли, що акаунт було тимчасово заблоковано через велику кількість оформлених квитків на різні прізвища — понад 100 перевезень по Україні та за її межами.

"В автоматизованій системі, це схоже на схему масового бронювання або перепродажу, яка зазвичай порушує правила користування сервісом і завдає шкоди іншим пасажирам", — пояснили в компанії.

Проте з огляду на діяльність волонтерки — їй розблокували акаунт, яким вона знову може користуватись без обмежень.

Щоб ваш акаунт УЗ не заблокували, в компанії дали цінні поради: 

  • купуйте квитки лише на своє ім’я або на членів родини;
  • кожен пасажир повинен мати квиток зі своїм справжнім прізвищем — це важливо для контролю безпеки та боротьби зі спекуляціями;
  • якщо виникає потреба купити кілька квитків на різні прізвища — будь ласка, скористайтесь функцією замовлення групових квитків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви забули свої речі в потязі. В УЗ повідомили про алгоритм дій в такій ситуації.

Також ми писали, що одна з пасажирок УЗ поскаржилася, що вона ледь не стала інвалідом після подорожі до Варшави через те, що впала верхня полиця в купе.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
