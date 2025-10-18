Возврат билетов Ryanair в 2025 году - правила авиакомпании

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Жизнь - непредсказуемая вещь и обстоятельства могут сложиться так, что даже желанный отпуск придется переносить. Большинство туристов старается покупать авиабилеты заранее, а политика авиакомпаний не предусматривает компенсацию за возврат билетов, в том числе и ирландский лоукостер Ryanair.

Правила возврата билетов Ryanair

Как и многие другие авиакомпании, Ryanair не позволяет пассажирам возвращать билеты и не компенсирует их стоимость. Однако есть некоторые особые обстоятельства, при которых это возможно, в частности, если Ryanair отменит ваш рейс или из-за неблагоприятных погодных условий. Компания также может вернуть деньги за билет, если вы незадолго до полета потеряли родного человека.

Ryanair заявляет, что смерть близкого родственника, который путешествует или не путешествует (например, жена, родители, ребенок), может быть причиной для получения возмещения или, что чаще, кредита на будущее путешествие.

Лоукостеры также обязуются вернуть средства за билет, если задержка на рейс превышает пять часов. Если ваш рейс отменен компанией Ryanair, вы имеете право подать заявку на возврат средств или бесплатно заменить отмененный рейс.

Даже если вы не можете отменить рейс, его можно изменить. Вы можете изменить дату, время или маршрут вашего первоначального рейса за 2,5 часа до запланированного вылета. Любое изменение рейса онлайн стоит 52 евро, а офлайн в аэропорту — 70 евро.

