Головна Мандри Як повернути квитки Ryanair — правила авіакомпанії

Як повернути квитки Ryanair — правила авіакомпанії

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 20:12
Оновлено: 19:09
Повернення квитків Ryanair у 2025 році — правила авіакомпанії
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Життя — непередбачувана річ і обставини можуть скластися так, що навіть омріяну відпустку доведеться переносити. Більшість туристів намагається купувати авіаквитки заздалегідь, а політика авіакомпаній не передбачає компенсацію за повернення квитків, зокрема,  й ірландський лоукостер Ryanair.

Про це пише The Sun.

Правила повернення квитків Ryanair

Як і багато інших авіакомпаній, Ryanair не дозволяє пасажирам повертати квитки та не компенсує їх вартість. Однак є деякі особливі обставини, за яких це можливо, зокрема, якщо Ryanair скасує ваш рейс або через несприятливі погодні умови. Компанія також може повернути кошти за квиток, якщо ви незадовго до польоту втратили рідну людину. 

Ryanair заявляє, що смерть близького родича, який подорожує або не подорожує (наприклад, дружина, батьки, дитина), може бути причиною для отримання відшкодування або, що частіше, кредиту на майбутню подорож.

Лоукостер також зобов'язуються повернути кошти за квиток, якщо затримка на рейс перевищує п'ять годин. Якщо ваш рейс скасовано компанією Ryanair, ви маєте право подати заявку на повернення коштів або безкоштовно замінити скасований рейс.

Навіть якщо ви не можете скасувати рейс, його можна змінити. Ви можете змінити дату, час або маршрут вашого початкового рейсу за 2,5 години до запланованого вильоту. Будь-яка зміна рейсу онлайн коштує 52 євро, а офлайн в аеропорту — 70 євро.

Раніше ми розповідали, що Індія та Китай відновлять прямі рейси після п'ятирічної перерви. Індійська бюджетна авіакомпанія IndiGo оголосила про польоти між Колкатою (Індія) і Гуанчжоу (Китай) вже з кінця жовтня цього року.

Також ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
