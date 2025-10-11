Видео
Дата публикации 11 октября 2025 16:05
Где недорого отдохнуть в Европе осенью 2025 — город в Польше
Старый Рынок в Познани. Фото: tripadvisor.com

Путешествия, даже короткие, это всегда о дополнительных и часто незапланированных расходах. В Европе есть город, который может похвастаться дешевыми авиаперелетами, алкоголем и проживанием. Познань — пятый по величине город Польши, который является идеальным вариантом отдыха, если вы ограничены в бюджете.

Об этом пишет The Sun.

Чем уникален город Познань

Поклонникам истории стоит начать свой маршрут по городу со старейшей рыночной площади — Старый Рынок. Она расположена в самом центре Познани и известна своими красочными ренессансными купеческими домиками. Недалеко от них расположены ратуши, где ежедневно ровно в полдень механические козлы выходят из башни часов и сражаются рогами.

Туристам обязательно стоит посетить остров Тумский, где расположен величественный собор. Он дает посетителям представление о том, как начиналась застройка Познани. Впишите также в свой маршрут визит в Fara Basillica — церковь 17 века, которая известна своим украшенным старинным органом.

В Познани много кафе с вкусными напитками и крафтовых пивоварен с доступными ценами. Так, бокал пива или чашка кофе здесь вам обойдется в среднем в 3 евро. Тем, кто употребляет алкогольные напитки, точно стоит попробовать Penerskie — местное пиво, изготовленное из картофеля.

Если вдруг захотите почувствовать себя как в сказке — посетите Императорский замок с уникальным тронным залом, который был построен для немецкого императора Вильгельма II. Для любителей вкусно поесть — можно сходить в Музей круассанов, где можно больше узнать о круассанах Святого Мартина — традиционной сладкой выпечке с белым маком, медом и орехами — и попробовать их.

В Познани также есть 15 ресторанов, которые получили заповедные звезды Мишлен. Однако меню из многих блюд в таких заведениях вам обойдется в среднем от 100 евро на человека. Ночь в отеле в центре города вам будет стоить от 60 евро.

В город также можно выгодно добраться самолетами лоукостера Ryanair, ценник на билеты стартует в среднем от 20 евро, в зависимости от рейса и дня недели.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
