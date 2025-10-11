Де недорого відпочити в Європі восени 2025 — місто у Польщі

Старий Ринок у Познані. Фото: tripadvisor.com

Подорожі, навіть короткі, це завжди про додаткові та часто незаплановані витрати. В Європі є місто, яке може похвалитися дешевими авіаперельотами, алкоголем та проживанням. Познань — п'яте за величиною місто Польщі, яке є ідеальним варіантом відпочинку, якщо ви обмежені в бюджеті.

Чим унікальне місто Познань

Шанувальникам історії варто розпочати свій маршрут містом із найстарішої ринкової площі — Старий Ринок. Вона розташована в самому центрі Познані й відома своїми барвистими ренесансними купецькими будиночками. Недалеко від них розташовані ратуші, де щодня рівно опівдні механічні козли виходять з вежі годинника і борються рогами.

Туристам обов'язково варто відвідати острів Тумський, де розташований величний собор. Він дає відвідувачам уявлення про те, як починалась забудова Познані. Впишіть також у свій маршрут візит до Fara Basillica — церкви 17 століття, яка відома своїм оздобленим старовинним органом.

В Познані багато кав'ярень зі смачними напоями та крафтових пивоварень із доступними цінами. Так, бокал пива чи філіжанка кави тут вам обійдеться в середньому у 3 євро. Тим, хто вживає алкогольні напої, точно варто спробувати Penerskie — місцеве пиво, виготовлене з картоплі.

Якщо раптом захочете відчути себе, як у казці — відвідайте Імператорський замок з унікальним тронним залом, який був побудований для німецького імператора Вільгельма II. Для любителів смачно поїсти — можна сходити у Музей круасанів, де можна більше дізнатися про круасани Святого Мартіна — традиційну солодку випічку з білим маком, медом і горіхами — та скуштувати їх.

В Познані також є 15 ресторанів, які отримали заповідні зірки Мішлен. Проте меню із багатьох страв у таких закладах вам обійдеться у середньому від 100 євро на людину. Ніч у готелі в центрі міста вам коштуватиме від 60 євро.

До міста також можна вигідно дістатись літаками лоукостера Ryanair, цінник на квитки стартує в середньому від 20 євро, залежно від рейсу та дня тижня.

