Плацкартные вагоны УЗ - на какие места всегда бешеный спрос

Вагон поезда. Фото: РБК-Украина

Украинцы часто путешествуют в пределах страны и за границу поездами, ведь это удобно и выгоднее других видов транспорта. Места в вагоне купе и люкс, конечно, комфортнее, однако не всегда есть возможность приобрести такие билеты Укрзализныци. Однако можно хорошо выспаться и отдохнуть даже в плацкарте, если забронировать правильные полки.

Новини.LIVE расскажет, как выбрать лучшие места в плацкарте.

Реклама

Читайте также:

Как удобно путешествовать плацкартом

При бронировании места обратите внимание, нечетные числа — это нижние полки, а четные — верхние. Никогда не покупайте билеты возле туалета, особенно в старых вагонах.

Лучше всего выбирать нижние полки, где вы сможете спрятать свои вещи, поужинать за столиком и удобно расстелить кровать. Если путешествие продлится около 10-12 часов, также подойдут верхние полки, ведь на них вас будут меньше беспокоить другие пассажиры. Боковые места наиболее неудобны, однако они могут идеально подойти, если вы путешествуете вдвоем.

Возьмите обязательно с собой в поезд удобную одежду или спортивный костюм, а также сменные тапочки, чтобы не было жарко в обуви. Прихватите с собой перекус, водичку и гаджет с наушниками, чтобы развлечь себя в дороге. Ночью от шума пассажиров вас спасут беруши, которые можно приобрести в любой аптеке.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы забыли свои вещи в поезде. В УЗ сообщили об алгоритме действий в такой ситуации.

Также мы писали, что одна из пассажирок УЗ пожаловалась, что она едва не стала инвалидом после путешествия в Варшаву из-за того, что упала верхняя полка в купе.