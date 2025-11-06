Плацкартні вагони УЗ — на які місця завжди шалений попит

Вагон потяга. Фото: РБК-Україна

Українці часто мандрують в межах країни та за кордон потягами, адже це зручно та вигідніше за інші види транспорту. Місця у вагоні купе та люкс, звісно, комфортніші, проте не завжди є можливість придбати такі квитки Укрзалізниці. Але можна добре виспатися та відпочити навіть у плацкарті, якщо забронювати правильні полиці.

Новини.LIVE розкаже, як обрати найкращі місця в плацкарті.

Реклама

Читайте також:

Як зручно подорожувати плацкартом

При бронюванні місця зверніть увагу, непарні числа — це нижні полиці, а парні — верхні. Ніколи не купуйте квитки біля туалету, особливо у старих вагонах.

Найкраще обирати нижні полиці, де ви зможете заховати свої речі, повечеряти за столиком та зручно розстелити ліжко. Якщо мандрівка триватиме близько 10-12 годин, також підійдуть верхні полиці, адже на них вас будуть менше турбувати інші пасажири. Бокові місця найбільш незручні, проте вони можуть ідеально підійти, якщо ви мандруєте удвох.

Візьміть обов'язково із собою в потяг зручний одяг чи спортивний костюм, а також змінні капці, щоб не було спекотно у взутті. Прихопіть із собою перекус, водичку та гаджет із навушниками, щоб розважити себе в дорозі. Вночі від галасу пасажирів вас врятують беруші, які можна придбати у будь-якій аптеці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви забули свої речі в потязі. В УЗ повідомили про алгоритм дій в такій ситуації.

Також ми писали, що одна з пасажирок УЗ поскаржилася, що вона ледь не стала інвалідом після подорожі до Варшави через те, що впала верхня полиця в купе.