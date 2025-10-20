Житель Британии поделился впечатлением от поездки во Львов (видео)

Осенний Львов. Фото: Львовский городской совет

Львов — уникальный украинский город с интересной историей и невероятной архитектурой. Даже во время войны многие иностранцы решаются его посетить, чтобы насладиться красотой и почувствовать атмосферу. Британец поделился собственными впечатлениями от этого города и его жителей.

Что поразило британца во Львове

Британец показался в центре Львова в пасмурную погоду. Мужчину удивило, что сильный дождь и ветер не помешали львовянам и гостям города пойти на шопинг и пообедать в любимом кафе. Он восхищается силой и выдержкой украинцев, которые в такое непростое время продолжают заниматься привычными делами.

"Атмосфера здесь ощущается, как нормальный ритм и стиль жизни, даже несмотря на то, что сейчас идет война. Я видел много доказательств этой войны — люди молятся во время ударов агрессора, много военных на улицах, однако украинцы остаются сильными — они продолжают жить свою привычную жизнь, и это невероятно", — сказал он.

Британец добавил, что ему очень нравится Львов — его невероятная архитектура и атмосфера. Он посоветовал всем, кто не боится экстремальных путешествий, отправляться в Украину.

