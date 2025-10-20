Житель Британії поділився враженням від поїздки до Львова (відео)

Осінній Львів. Фото: Львівська міська рада

Львів — унікальне українське місто з цікавою історією та неймовірною архітектурою. Навіть під час війни багато іноземців наважуються його відвідати, щоб насолодитися красою та відчути атмосферу. Британець поділився власними враженнями від цього міста та його жителів.

Відповідний ролик опублікував користувач dylanonabudget в TikTok.

Що вразило британця у Львові

Британець показався в центрі Львова у похмуру погоду. Чоловіка здивувало, що сильний дощ та вітер не завадили львів'янам та гостям міста піти на шопінг та пообідати в улюбленому кафе. Він захоплюється силою та витримкою українців, які в такий непростий час продовжують займатися звичними справами.

"Атмосфера тут відчувається, як нормальний ритм та стиль життя, навіть попри те, що нині триває війна. Я бачив багато доказів цієї війни — люди моляться під час ударів агресора, багато військових на вулицях, проте українці залишаються сильними — вони продовжують жити своє звичне життя, і це неймовірно", — сказав він.

Британець додав, що йому дуже подобається Львів — його неймовірна архітектура та атмосфера. Він порадив усім, хто не боїться екстремальних подорожей, вирушати до України.

