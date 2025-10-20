Відео
Іноземець вперше побував у Львові — що його здивувало

Іноземець вперше побував у Львові — що його здивувало

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 18:12
Оновлено: 16:44
Житель Британії поділився враженням від поїздки до Львова (відео)
Осінній Львів. Фото: Львівська міська рада

Львів — унікальне українське місто з цікавою історією та неймовірною архітектурою. Навіть під час війни багато іноземців наважуються його відвідати, щоб насолодитися красою та відчути атмосферу. Британець поділився власними враженнями від цього міста та його жителів.

Відповідний ролик опублікував користувач dylanonabudget в TikTok.

Читайте також:

Що вразило британця у Львові

Британець показався в центрі Львова у похмуру погоду. Чоловіка здивувало, що сильний дощ та вітер не завадили львів'янам та гостям міста піти на шопінг та пообідати в улюбленому кафе. Він захоплюється силою та витримкою українців, які в такий непростий час продовжують займатися звичними справами.

"Атмосфера тут відчувається, як нормальний ритм та стиль життя, навіть попри те, що нині триває війна. Я бачив багато доказів цієї війни — люди моляться під час ударів агресора, багато військових на вулицях, проте українці залишаються сильними — вони продовжують жити своє звичне життя, і це неймовірно", — сказав він.

Британець додав, що йому дуже подобається Львів — його неймовірна архітектура та атмосфера. Він порадив усім, хто не боїться екстремальних подорожей, вирушати до України.

Нагадаємо, раніше японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні до них вже всі звикли. Йдеться про паління та розмови телефоном в публічних місцях.

Також ми писали, чим Київ вразив британця Джоша. Іноземець був у захваті від доброзичливості українців та захоплювався архітектурою столиці.

іноземець Львів Велика Британія війна в Україні соцмережі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
