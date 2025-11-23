Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

После долгого перелета с пересадками нет ничего хуже, чем ощущение разочарования, когда ты стоишь у ленты для выдачи багажа и видишь чемоданы всех пассажиров, кроме своего. Ситуация усугубляется тем, что в этот праздничный сезон аэропорты по всей стране готовятся к введению нового паспортного контроля в ЕС.

Об этом пишет Daily Mail.

Как быстро забрать свой чемодан в аэропорту

По словам экспертов элитного трансфера SCS Chauffeurs есть простой способ избежать ожидания у багажной ленты — и это не стоит ни копейки. Специалисты рекомендуют путешественникам наклеить на чемодан наклейку "хрупкое" или попросить ее у персонала во время регистрации.

Хотя наклейки "хрупкое" предназначены для таких предметов, как стеклянная посуда или керамика, багаж с такой наклейкой часто загружают в самолет последним, а это означает, что его выгружают одним из первых по прибытии в аэропорт.

"Не нужно врать или объяснять — просто вежливо попросите сотрудника регистрации добавить на ваш чемодан наклейку "хрупкое", — порекомендовал один из экспертов SCS Chauffeurs.

