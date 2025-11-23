Як довго не чекати свій багаж в аеропорту — дієвий лайфхак

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Після довгого перельоту з пересадками немає нічого гіршого, ніж відчуття розчарування, коли ти стоїш біля стрічки для видачі багажу і бачиш валізи всіх пасажирів, крім своєї. Ситуація ускладнюється тим, що в цей святковий сезон аеропорти по всій країні готуються до введення нового паспортного контролю в ЄС.

Як швидко забрати свою валізу в аеропорту

За словами експертів елітного трансферу SCS Chauffeurs є простий спосіб уникнути очікування біля багажної стрічки — і це не коштує ні копійки. Фахівці рекомендують мандрівникам наклеїти на валізу наклейку "крихке" або попросити її у персоналу під час реєстрації.

Хоча наклейки "крихке" призначені для таких предметів, як скляний посуд або кераміка, багаж з такою наклейкою часто завантажують в літак останнім, а це означає, що його вивантажують одним з перших після прибуття в аеропорт.

"Не потрібно брехати чи пояснювати — просто ввічливо попросіть співробітника реєстрації додати на вашу валізу наклейку "крихке", — порекомендував один з експертів SCS Chauffeurs.

