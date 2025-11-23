Відео
Як швидше отримати свій багаж в аеропорту — хитрий лайфхак

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 06:12
Оновлено: 21:45
Як довго не чекати свій багаж в аеропорту — дієвий лайфхак
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Після довгого перельоту з пересадками немає нічого гіршого, ніж відчуття розчарування, коли ти стоїш біля стрічки для видачі багажу і бачиш валізи всіх пасажирів, крім своєї.  Ситуація ускладнюється тим, що в цей святковий сезон аеропорти по всій країні готуються до введення нового паспортного контролю в ЄС. 

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Як швидко забрати свою валізу в аеропорту

За словами експертів елітного трансферу SCS Chauffeurs є простий спосіб уникнути очікування біля багажної стрічки — і це не коштує ні копійки. Фахівці рекомендують  мандрівникам наклеїти на валізу наклейку "крихке" або попросити її у персоналу під час реєстрації.

Хоча наклейки "крихке" призначені для таких предметів, як скляний посуд або кераміка, багаж з такою наклейкою часто завантажують в літак останнім, а це означає, що його вивантажують одним з перших після прибуття в аеропорт.

"Не потрібно брехати чи пояснювати — просто ввічливо попросіть співробітника реєстрації додати на вашу валізу наклейку "крихке", — порекомендував один з експертів SCS Chauffeurs.

Раніше ми розповідали про переваги додаткової послуги Wizz Priority. Її вартість варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного рейсу. 

Також ми писали, що Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. Компанія пішла на такий крок через те, що оператор аеропортів суттєво підвищив збори.

аеропорти подорож лайфхаки Секрети туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
