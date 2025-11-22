Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Как отдохнуть во время путешествия плацкартом — советы туристам

Как отдохнуть во время путешествия плацкартом — советы туристам

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 16:05
обновлено: 15:57
Как с комфортом путешествовать плацкартом Укрзализныци — советы
Поезд на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Часть пассажиров Укрзализныци выбирает путешествия вагонами-плацкартами не только потому, что они более выгодны, но и ради собственной безопасности. Из-за большого количества людей в поезде такие путешествия редко являются комфортными, однако существуют способы, как сделать их более удобными.

Новини.LIVE расскажут, как комфортнее путешествовать в вагоне-плацкарте.

Реклама
Читайте также:

Путешествия плацкартом

Возьмите с собой в поезд удобную одежду — спортивный костюм свободного кроя и удобные домашние тапочки. Выбирайте вещи из натуральных тканей, в которых вы будете в разы меньше потеть. Сейчас холодные ночи, поэтому прихватите с собой теплую кофту и носки на случай, если замерзнете.

Ни один пассажир в плацкарте не застрахован от громкого храпа соседей и крика малышей — чтобы минимизировать дискомфорт, прихватите беруши, которые продаются в каждой аптеке.

Приготовьте себе обед или ужин — возьмите с собой любимые продукты на несколько приемов пищи. Для перекусов идеально подойдут фрукты, орехи или сухофрукты.

Позаботьтесь о собственной гигиене в поезде и обязательно прихватите с собой в поезд сухие и влажные салфетки, санитайзер для рук и туалетную бумагу. Эти предметы есть в общем доступе, однако на них много микробов.

Не забудьте о зарядных устройствах. В некоторых вагонах есть рабочие розетки, однако стоит перестраховаться и взять с собой повербанк с батареей не менее 5000 мАч, чтобы оставаться на связи.

Ранее мы рассказывали, планирует ли Укрзализныця из-за постоянных атак врага на транспортную инфраструктуру останавливать железнодорожное сообщение в Украине.

Также мы писали, что пассажиры УЗ могут воспользоваться новым сервисом онлайн-заказа инклюзивного вагона, который был создан для людей с инвалидностью.

Укрзализныця путешествие туризм зона комфорта вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации