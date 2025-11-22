Как с комфортом путешествовать плацкартом Укрзализныци — советы

Как отдохнуть во время путешествия плацкартом — советы туристам
Часть пассажиров Укрзализныци выбирает путешествия вагонами-плацкартами не только потому, что они более выгодны, но и ради собственной безопасности. Из-за большого количества людей в поезде такие путешествия редко являются комфортными, однако существуют способы, как сделать их более удобными.
Новини.LIVE расскажут, как комфортнее путешествовать в вагоне-плацкарте.
Путешествия плацкартом
Возьмите с собой в поезд удобную одежду — спортивный костюм свободного кроя и удобные домашние тапочки. Выбирайте вещи из натуральных тканей, в которых вы будете в разы меньше потеть. Сейчас холодные ночи, поэтому прихватите с собой теплую кофту и носки на случай, если замерзнете.
Ни один пассажир в плацкарте не застрахован от громкого храпа соседей и крика малышей — чтобы минимизировать дискомфорт, прихватите беруши, которые продаются в каждой аптеке.
Приготовьте себе обед или ужин — возьмите с собой любимые продукты на несколько приемов пищи. Для перекусов идеально подойдут фрукты, орехи или сухофрукты.
Позаботьтесь о собственной гигиене в поезде и обязательно прихватите с собой в поезд сухие и влажные салфетки, санитайзер для рук и туалетную бумагу. Эти предметы есть в общем доступе, однако на них много микробов.
Не забудьте о зарядных устройствах. В некоторых вагонах есть рабочие розетки, однако стоит перестраховаться и взять с собой повербанк с батареей не менее 5000 мАч, чтобы оставаться на связи.
