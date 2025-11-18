Атаки РФ по железной дороге — в УЗ рассказали, будут ли останавливать рейсы

Поврежденный в результате обстрелов вокзал. Фото: ГСЧС

Несмотря на постоянные атаки врага на транспортную инфраструктуру, железнодорожное сообщение в Украине не будет останавливаться. В Укрзализныце объяснили, что перевозки будут продолжаться в комбинированном формате, и пассажиров будут доставлять к местам назначения дополнительными поездами или автобусами.

Об этом заявил председатель правления компании-перевозчика Александр Перцовский в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Глава УЗ объяснил, что в случае повреждений в результате атак России поезда доезжают до ближайшей станции, а откуда организуются пересадки пассажиров на автобусы. То есть будут осуществляться комбинированные рейсы.

В компании подчеркнули, что даже после ударов РФ по депо, поезда выходили на линию по графику.

"Почему-то сразу появились, ну, очевидно, это было не без стимуляции со стороны врага, но появились такие панические сообщения о том, что и Харьков, Полтава останутся без железнодорожного сообщения", — говорит Перцовский.

Он также добавил, что отдельные рейсы все же временно корректируют из-за перебитых мостов или рекомендаций военных администраций, как, к примеру, в Донецкой области, однако альтернативные решения обеспечивают непрерывность движения.

