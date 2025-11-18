Видео
В УЗ объяснили, будут ли останавливать ЖД из-за ударов РФ

В УЗ объяснили, будут ли останавливать ЖД из-за ударов РФ

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 13:20
обновлено: 12:24
Атаки РФ по железной дороге — в УЗ рассказали, будут ли останавливать рейсы
Поврежденный в результате обстрелов вокзал. Фото: ГСЧС

Несмотря на постоянные атаки врага на транспортную инфраструктуру, железнодорожное сообщение в Украине не будет останавливаться. В Укрзализныце объяснили, что перевозки будут продолжаться в комбинированном формате, и пассажиров будут доставлять к местам назначения дополнительными поездами или автобусами.

Об этом заявил председатель правления компании-перевозчика Александр Перцовский в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Остановят ли рейсы УЗ в Харьков или Полтаву из-за обстрелов

Глава УЗ объяснил, что в случае повреждений в результате атак России поезда доезжают до ближайшей станции, а откуда организуются пересадки пассажиров на автобусы. То есть будут осуществляться комбинированные рейсы.

В компании подчеркнули, что даже после ударов РФ по депо, поезда выходили на линию по графику.

"Почему-то сразу появились, ну, очевидно, это было не без стимуляции со стороны врага, но появились такие панические сообщения о том, что и Харьков, Полтава останутся без железнодорожного сообщения", — говорит Перцовский.

Он также добавил, что отдельные рейсы все же временно корректируют из-за перебитых мостов или рекомендаций военных администраций, как, к примеру, в Донецкой области, однако альтернативные решения обеспечивают непрерывность движения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы забыли свои вещи в поезде. В УЗ сообщили об алгоритме действий в такой ситуации.

Также мы писали, что одна из пассажирок УЗ пожаловалась, что она едва не стала инвалидом после путешествия в Варшаву из-за того, что упала верхняя полка в купе.

Укрзализныця путешествие поезда туризм атака
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
