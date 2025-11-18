Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри В УЗ пояснили, чи зупинятимуть залізницю через удари РФ

В УЗ пояснили, чи зупинятимуть залізницю через удари РФ

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 13:20
Оновлено: 12:24
Атаки РФ по залізниці — в УЗ розповіли, чи зупинятимуть рейси
Пошкоджений внаслідок обстрілів вокзал. Фото: ДСНС

Попри постійні атаки ворога на транспортну інфраструктуру, залізничне сполучення в Україні не зупинятиметься. В Укрзалізниці пояснили, що перевезення триватимуть в комбінованому форматі, і пасажирів доставлятимуть до місць призначень додатковими потягами чи автобусами.

Про це заявив голова правління компанії-перевізника Олександр Перцовський у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Чи зупинять рейси УЗ до Харкова чи Полтави через обстріли

Очільник УЗ пояснив, що у разі пошкоджень внаслідок атак Росії поїзди доїжджають до найближчої станції, а звідки організовуються пересадки пасажирів на автобуси. Тобто будуть здійснюватися комбіновані рейси.

В компанії підкреслили, що навіть після ударів РФ по депо, поїзди виходили на лінію за графіком.

"Чомусь відразу з'явились, ну, вочевидь, це було не без стимуляції з боку ворога, але з'явились такі панічні повідомлення про те, що і Харків, Полтава лишаться без залізничного сполучення", — говорить Перцовський.

Він також додав, що окремі рейси все ж тимчасово коригують через перебиті мости чи рекомендації військових адміністрацій, як, до прикладу, на Донеччині, проте альтернативні рішення забезпечують безперервність руху.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви забули свої речі в потязі. В УЗ повідомили про алгоритм дій в такій ситуації.

Також ми писали, що одна з пасажирок УЗ поскаржилася, що вона ледь не стала інвалідом після подорожі до Варшави через те, що впала верхня полиця в купе.

Укрзалізниця подорож поїзди туризм атака
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації