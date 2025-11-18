Атаки РФ по залізниці — в УЗ розповіли, чи зупинятимуть рейси

Пошкоджений внаслідок обстрілів вокзал. Фото: ДСНС

Попри постійні атаки ворога на транспортну інфраструктуру, залізничне сполучення в Україні не зупинятиметься. В Укрзалізниці пояснили, що перевезення триватимуть в комбінованому форматі, і пасажирів доставлятимуть до місць призначень додатковими потягами чи автобусами.

Про це заявив голова правління компанії-перевізника Олександр Перцовський у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Чи зупинять рейси УЗ до Харкова чи Полтави через обстріли

Очільник УЗ пояснив, що у разі пошкоджень внаслідок атак Росії поїзди доїжджають до найближчої станції, а звідки організовуються пересадки пасажирів на автобуси. Тобто будуть здійснюватися комбіновані рейси.

В компанії підкреслили, що навіть після ударів РФ по депо, поїзди виходили на лінію за графіком.

"Чомусь відразу з'явились, ну, вочевидь, це було не без стимуляції з боку ворога, але з'явились такі панічні повідомлення про те, що і Харків, Полтава лишаться без залізничного сполучення", — говорить Перцовський.

Він також додав, що окремі рейси все ж тимчасово коригують через перебиті мости чи рекомендації військових адміністрацій, як, до прикладу, на Донеччині, проте альтернативні рішення забезпечують безперервність руху.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви забули свої речі в потязі. В УЗ повідомили про алгоритм дій в такій ситуації.

Також ми писали, що одна з пасажирок УЗ поскаржилася, що вона ледь не стала інвалідом після подорожі до Варшави через те, що впала верхня полиця в купе.