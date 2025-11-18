Атаки РФ по залізниці — в УЗ розповіли, чи зупинятимуть рейси

В УЗ пояснили, чи зупинятимуть залізницю через удари РФ
Попри постійні атаки ворога на транспортну інфраструктуру, залізничне сполучення в Україні не зупинятиметься. В Укрзалізниці пояснили, що перевезення триватимуть в комбінованому форматі, і пасажирів доставлятимуть до місць призначень додатковими потягами чи автобусами.
Про це заявив голова правління компанії-перевізника Олександр Перцовський у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Чи зупинять рейси УЗ до Харкова чи Полтави через обстріли
Очільник УЗ пояснив, що у разі пошкоджень внаслідок атак Росії поїзди доїжджають до найближчої станції, а звідки організовуються пересадки пасажирів на автобуси. Тобто будуть здійснюватися комбіновані рейси.
В компанії підкреслили, що навіть після ударів РФ по депо, поїзди виходили на лінію за графіком.
"Чомусь відразу з'явились, ну, вочевидь, це було не без стимуляції з боку ворога, але з'явились такі панічні повідомлення про те, що і Харків, Полтава лишаться без залізничного сполучення", — говорить Перцовський.
Він також додав, що окремі рейси все ж тимчасово коригують через перебиті мости чи рекомендації військових адміністрацій, як, до прикладу, на Донеччині, проте альтернативні рішення забезпечують безперервність руху.
