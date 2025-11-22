Відео
Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Мандри Як відпочити під час подорожі плацкартом УЗ — поради мандрівникам

Як відпочити під час подорожі плацкартом УЗ — поради мандрівникам

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 16:05
Оновлено: 15:57
Як із комфортом подорожувати плацкартом Укрзалізниці — поради
Потяг на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Частина пасажирів Укрзалізниці обирає подорожі вагонами плацкарт не лише через те, що вони вигідніші, а й заради власної безпеки. Через велику кількість людей в потязі такі мандрівки рідко є комфортними, проте існують способи, як зробити їх зручнішими.

Новини.LIVE розкажуть, як комфортніше мандрувати у вагоні-плацкарті.

Подорожі плацкартом

Візьміть із собою у потяг зручний одяг — спортивний костюм вільного крою та зручні домашні капці. Обирайте речі з натуральних тканин, в яких ви будете в рази менше пітніти. Зараз холодні ночі, тож прихопіть із собою теплу кофту та шкарпетки на випадок, якщо змерзнете.

Жоден пасажир у плацкарті не застрахований від гучного хропіння сусідів та крику малюків — щоб мінімізувати дискомфорт, прихопіть беруші, які продаються в кожній аптеці.

Приготуйте собі обід чи вечерю — візьміть із собою улюблені продукти на декілька прийомів їжі. Для перекусів ідеально підійдуть фрукти, горіхи або сухофрукти.

Подбайте про власну гігієну в потязі та обов'язково прихопіть із собою в потяг сухі та вологі серветки, санітайзер для рук та туалетний папір. Ці предмети є в загальному доступі, проте на них забагато мікробів.

Не забудьте про зарядні пристрої. В деяких вагонах є робочі розетки, проте варто перестрахуватися й взяти із собою павербанк із батареєю щонайменше 5000 мАг, щоб залишатися на зв'язку.

Раніше ми розповідали, чи планує Укрзалізниця через постійні атаки ворога на транспортну інфраструктуру зупиняти залізничне сполучення в Україні.

Також ми писали, що пасажири УЗ можуть скористатися новим сервісом онлайн-замовлення інклюзивного вагона, який був створений для людей з інвалідністю.

Укрзалізниця подорож туризм зона комфорту вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
