Як із комфортом подорожувати плацкартом Укрзалізниці — поради

Частина пасажирів Укрзалізниці обирає подорожі вагонами плацкарт не лише через те, що вони вигідніші, а й заради власної безпеки. Через велику кількість людей в потязі такі мандрівки рідко є комфортними, проте існують способи, як зробити їх зручнішими.

Візьміть із собою у потяг зручний одяг — спортивний костюм вільного крою та зручні домашні капці. Обирайте речі з натуральних тканин, в яких ви будете в рази менше пітніти. Зараз холодні ночі, тож прихопіть із собою теплу кофту та шкарпетки на випадок, якщо змерзнете.

Жоден пасажир у плацкарті не застрахований від гучного хропіння сусідів та крику малюків — щоб мінімізувати дискомфорт, прихопіть беруші, які продаються в кожній аптеці.

Приготуйте собі обід чи вечерю — візьміть із собою улюблені продукти на декілька прийомів їжі. Для перекусів ідеально підійдуть фрукти, горіхи або сухофрукти.

Подбайте про власну гігієну в потязі та обов'язково прихопіть із собою в потяг сухі та вологі серветки, санітайзер для рук та туалетний папір. Ці предмети є в загальному доступі, проте на них забагато мікробів.

Не забудьте про зарядні пристрої. В деяких вагонах є робочі розетки, проте варто перестрахуватися й взяти із собою павербанк із батареєю щонайменше 5000 мАг, щоб залишатися на зв'язку.

