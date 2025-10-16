Осенний отдых на Львовщине 2025 - где стоит побывать

Туристки отдыхают в осеннем парке. Фото: freepik.com

Львовщина — это настоящий клондайк локаций для туристов. Здесь не только много отелей, вилл, санатории и баз отдыха, но и уникальные сокровища природы. Небольшая поездка на выходные вместе с семьей и друзьями к невероятным локациям во Львовской области восстановит ваши силы и вдохновит на новые свершения.

Новини.LIVE расскажет, где можно насладиться природой во Львовской области.

Реклама

Читайте также:

Национальный парк "Сколевские Бескиды"

Этот парк располагается в южной части Львовской области, в пределах Стрыйского, Самборского и Дрогобычского районов. Обязательно побывайте возле водопада Гуркало, где можно устроить небольшой пикник. Также стоит покорить гору Парашка, высота которой составляет 1268 метров над уровнем моря. По легенде, эту вершину назвали в честь дочери князя Святослава, сына Владимира Великого.

Пещерный монастырь

Он находится на юго-восточной окраине села Розгирче в Стрыйском районе и на высоте 443 метра над уровнем моря. По легендам в нем жили монахи из Киево-Печерского монастыря. Живописный пешеходный маршрут стартует от станции Стынава Нижняя, куда ходит электричка.

Пещерный монастырь. Фото: inlviv.in.ua

Урочище Прийма

Это живописное урочище расположено в Николаевском районе в селе Верин. В его пещерах исследователи обнаружили останки женщины и детей, возраст которых достигает более 45 тысяч лет. Также во время Второй мировой войны вблизи этого урочища разбился немецкий самолет FW-190, остатки которого находят и по сей день.

Урочище Прийма. Фото: wikipedia.org

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно провести выходные киевлянам. Вблизи города много парков, где можно хорошо провести время с семьей.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.