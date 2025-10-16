Осенний отдых на Львовщине 2025 - где стоит побывать

Каменный монастырь и горы — где отдохнуть вблизи Львова
Львовщина — это настоящий клондайк локаций для туристов. Здесь не только много отелей, вилл, санатории и баз отдыха, но и уникальные сокровища природы. Небольшая поездка на выходные вместе с семьей и друзьями к невероятным локациям во Львовской области восстановит ваши силы и вдохновит на новые свершения.
Национальный парк "Сколевские Бескиды"
Этот парк располагается в южной части Львовской области, в пределах Стрыйского, Самборского и Дрогобычского районов. Обязательно побывайте возле водопада Гуркало, где можно устроить небольшой пикник. Также стоит покорить гору Парашка, высота которой составляет 1268 метров над уровнем моря. По легенде, эту вершину назвали в честь дочери князя Святослава, сына Владимира Великого.
Пещерный монастырь
Он находится на юго-восточной окраине села Розгирче в Стрыйском районе и на высоте 443 метра над уровнем моря. По легендам в нем жили монахи из Киево-Печерского монастыря. Живописный пешеходный маршрут стартует от станции Стынава Нижняя, куда ходит электричка.
Урочище Прийма
Это живописное урочище расположено в Николаевском районе в селе Верин. В его пещерах исследователи обнаружили останки женщины и детей, возраст которых достигает более 45 тысяч лет. Также во время Второй мировой войны вблизи этого урочища разбился немецкий самолет FW-190, остатки которого находят и по сей день.
