Україна
Кам'яний монастир та гори — де відпочити поблизу Львова

Кам'яний монастир та гори — де відпочити поблизу Львова

Дата публікації: 16 жовтня 2025 05:12
Осінній відпочинок на Львівщині 2025 — де варто побувати
Туристки відпочивають в осінньому парку. Фото: freepik.com

Львівщина — це справжній клондайк локацій для туристів. Тут не лише багато готелів, вілл, санаторії та баз відпочинку, а й унікальні скарби природи. Невеличка поїздка на вихідні разом із родиною та друзями до неймовірних локацій у Львівській області відновить ваші сили та надихне на нові звершення.

Новини.LIVE розкаже, де можна насолодитися природою у Львівській області.

Читайте також:

Національний парк "Сколівські Бескиди"

Цей парк розташовується у південній частині Львівської області, в межах Стрийського, Самбірського та Дрогобицького районів. Обов'язково побувайте біля водоспаду Гуркало, де можна влаштувати невеликий пікнік. Також варто підкорити гору Парашка, висота якої складає 1268 метрів над рівнем моря. За легендою, цю вершину назвали на честь доньки князя Святослава, сина Володимира Великого. 

Печерний монастир

Він знаходиться на південно-східній околиці села Розгірче в Стрийському районі та на висоті 443 метри над рівнем моря. За легендами в ньому мешкали монахи з Києво-Печерського монастиря. Мальовничий пішохідний маршрут стартує від станції Стинава Нижня, куди ходить електричка. 

Львівщина — де провести вихідні - фото 1
Печерний монастир. Фото: inlviv.in.ua

Урочище Прийма

Це мальовниче урочище розташоване у Миколаївському районі в селі Верин. В його печерах дослідники виявили останки жінки та дітей, вік яких сягає понад 45 тисяч років. Також під час Другої світової війни поблизу цього урочища розбився німецький літак FW-190, решти якого знаходять і донині.

Львівщина — де провести вихідні - фото 2
Урочище Прийма. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна провести вихідні киянам. Поблизу міста багато парків, де можна добре провести час із родиною.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

відпочинок природа Львівська область осінь парки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
