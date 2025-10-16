Осінній відпочинок на Львівщині 2025 — де варто побувати

Туристки відпочивають в осінньому парку. Фото: freepik.com

Львівщина — це справжній клондайк локацій для туристів. Тут не лише багато готелів, вілл, санаторії та баз відпочинку, а й унікальні скарби природи. Невеличка поїздка на вихідні разом із родиною та друзями до неймовірних локацій у Львівській області відновить ваші сили та надихне на нові звершення.

Новини.LIVE розкаже, де можна насолодитися природою у Львівській області.

Національний парк "Сколівські Бескиди"

Цей парк розташовується у південній частині Львівської області, в межах Стрийського, Самбірського та Дрогобицького районів. Обов'язково побувайте біля водоспаду Гуркало, де можна влаштувати невеликий пікнік. Також варто підкорити гору Парашка, висота якої складає 1268 метрів над рівнем моря. За легендою, цю вершину назвали на честь доньки князя Святослава, сина Володимира Великого.

Печерний монастир

Він знаходиться на південно-східній околиці села Розгірче в Стрийському районі та на висоті 443 метри над рівнем моря. За легендами в ньому мешкали монахи з Києво-Печерського монастиря. Мальовничий пішохідний маршрут стартує від станції Стинава Нижня, куди ходить електричка.

Печерний монастир. Фото: inlviv.in.ua

Урочище Прийма

Це мальовниче урочище розташоване у Миколаївському районі в селі Верин. В його печерах дослідники виявили останки жінки та дітей, вік яких сягає понад 45 тисяч років. Також під час Другої світової війни поблизу цього урочища розбився німецький літак FW-190, решти якого знаходять і донині.

Урочище Прийма. Фото: wikipedia.org

