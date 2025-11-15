Видео
Україна
Видео

Холод в доме и пумы за окном — пара о жизни в горах

Холод в доме и пумы за окном — пара о жизни в горах

Дата публикации 15 ноября 2025 12:12
обновлено: 10:13
Пара из США рассказала о своей жизни в доме в горах
Дом в горах. Фото: Instagram

После путешествия по 35 штатам США, Кайла решила покинуть колледж и переехать в 100-летнюю деревянную хижину в горах, неподалеку от Денвера. Вместе со своим возлюбленным она забронировала Airbnb на неделю и в течение этого срока нашла машину, жилье и работу на новом месте.

Об этом пишет Daily Mail.

Жизнь в горах

Кайла поделилась, как ей живется в горах. Она вместе с мужем живет в деревянном домике уже более 5 лет. Девушка призналась, что в ее доме бывает довольно прохладно.

"Мы в основном используем только огонь для отопления дома. Поэтому некоторыми утрами мы просыпаемся, а в доме +9 °C", — рассказала она.

Несмотря на непростую ситуацию с отоплением, в ее доме есть электричество и баллон с пропаном. Семья также не меняла окна с момента переезда и они также пропускают холод.

"Наши окна постоянно покрываются инеем, и нам приходится накрывать их пластиком, чтобы в дом не попадал холод", — добавила Кайла.

В доме невысокие потолки, что очень неудобно. Также пара должна была приложить немало усилий, чтобы привести его в порядок.

Несмотря на такие условия, девушка очень любит домик в горах. Они с мужем часто катаются на лыжах и санках во дворе "выпуская на волю своего внутреннего ребенка".

Холод в будинку та пуми за вікном — пара про життя в горах - фото 1
Кайла убирает снег возле дома. Фото: Instagram

В этой местности также водятся хищные животные, в частности, однажды к их домику приходила пума. Кайла и Эндрю также видели медведей, лисиц, а также чуть ли не ежедневно к ним приходят олени.

Несмотря на отсутствие центрального отопления и сложные погодные условия, Кайла не жалеет о своем решении переехать.

"Я люблю жить в этом домике. Я всегда мечтала переехать на запад, чтобы быть здесь, смотреть из окна на горы и видеть пум", — поделилась девушка.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
