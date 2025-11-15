Пара з США розповіла про своє життя у будинку в горах

Будинок в горах. Фото: Instagram

Після подорожі по 35 штатах США, Кайла вирішила покинути коледж і переїхати в 100-річну дерев'яну хатину в горах, неподалік від Денвера. Разом зі своїм коханим вона забронювала Airbnb на тиждень і протягом цього терміну знайшла машину, оселю і роботу на новому місці.

Життя в горах

Кайла поділилася, як їй живеться в горах. Вона разом з чоловіком мешкає в дерев'яному будиночку вже понад 5 років. Дівчина зізналася, що в її оселі буває доволі прохолодно.

"Ми в основному використовуємо тільки вогонь для опалення будинку. Тому деякими ранками ми прокидаємося, а в будинку +9 °C", — розповіла вона.

Попри непросту ситуацію з опаленням, в її будинку є електрика та балон з пропаном. Родина також не міняла вікна з моменту переїзду і вони також пропускають холод.

"Наші вікна постійно покриваються інеєм, і нам доводиться накривати їх пластиком, щоб в будинок не потрапляв холод", — додала Кайла.

В оселі невисокі стелі, що дуже незручно. Також пара мала докласти чимало зусиль, щоб привести її до ладу.

Попри такі умови, дівчина дуже любить будиночок в горах. Вони з чоловіком часто катаються на лижах і санчатах у дворі "випускаючи на волю свою внутрішню дитину".

Кайла прибирає сніг біля будинку. Фото: Instagram

У цій місцевості також водяться хижі тварини, зокрема, одного разу до їх будиночка приходила пума. Кайла та Ендрю також бачили ведмедів, лисиць, а також ледь не щодня до них приходять олені.

Попри відсутність центрального опалення та складні погодні умови, Кайла не шкодує про своє рішення переїхати.

"Я люблю жити в цій хатинці. Я завжди мріяла переїхати на захід, щоб бути тут, дивитися з вікна на гори та бачити пум", — поділилась дівчина.

