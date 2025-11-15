Відео
Холод в будинку та пуми за вікном — пара про життя в горах

Холод в будинку та пуми за вікном — пара про життя в горах

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 12:12
Оновлено: 10:13
Пара з США розповіла про своє життя у будинку в горах
Будинок в горах. Фото: Instagram

Після подорожі по 35 штатах США, Кайла вирішила покинути коледж і переїхати в 100-річну дерев'яну хатину в горах, неподалік від Денвера. Разом зі своїм коханим вона забронювала Airbnb на тиждень і протягом цього терміну знайшла машину, оселю і роботу на новому місці.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Життя в горах

Кайла поділилася, як їй живеться в горах. Вона разом з чоловіком мешкає в дерев'яному будиночку вже понад 5 років. Дівчина зізналася, що в її оселі буває доволі прохолодно.

"Ми в основному використовуємо тільки вогонь для опалення будинку. Тому деякими ранками ми прокидаємося, а в будинку +9 °C", — розповіла вона.

Попри непросту ситуацію з опаленням, в її будинку є електрика та балон з пропаном. Родина також не міняла вікна з моменту переїзду і вони також пропускають холод.

"Наші вікна постійно покриваються інеєм, і нам доводиться накривати їх пластиком, щоб в будинок не потрапляв холод", — додала Кайла.

В оселі невисокі стелі, що дуже незручно. Також пара мала докласти чимало зусиль, щоб привести її до ладу.

Попри такі умови, дівчина дуже любить будиночок в горах. Вони з чоловіком часто катаються на лижах і санчатах у дворі "випускаючи на волю свою внутрішню дитину".

Холод в будинку та пуми за вікном — пара про життя в горах - фото 1
Кайла прибирає сніг біля будинку. Фото: Instagram

У цій місцевості також водяться хижі тварини, зокрема, одного разу до їх будиночка приходила пума. Кайла та Ендрю також бачили ведмедів, лисиць, а також ледь не щодня до них приходять олені. 

Попри відсутність центрального опалення та складні погодні умови, Кайла не шкодує про своє рішення переїхати. 

"Я люблю жити в цій хатинці. Я завжди мріяла переїхати на захід, щоб бути тут, дивитися з вікна на гори та бачити пум", — поділилась дівчина.

Раніше ми розповідали, де можна відпочити людям літнього віку, окрім санаторіїв та пансіонатів. На території нашої країни багато унікальних місць для пенсіонерів.

Також ми писали про нове популярне місце, яке тільки набирає популярності серед туристів. Воно розташоване на берегах Атлантичного океану.

США подорож природа гори туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
