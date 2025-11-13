Життя в круїзі — чи варто залишити все, щоб побачити світ

Пара на круїзному лайнері. Фото: freepik.com

Подружжя вчителів з Америки відмовились від успішної кар'єри та продали майже все своє майно, щоб вирушити у круїз по світу. Вони прожили кілька років на круїзному лайнері та розповіли про негативний бік таких подорожей. З 2023 року їм вдалося відвідати 45 різних країн.

Про це розповідає Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Життя на круїзному лайнері

Моніка Брзоска і Джорелл Конлі з Теннессі в 2023 році залишили роботу викладачів, щоб разом подорожувати по світу. Вони відвідали різні країни від Коста-Ріки до Мексики.

Побачивши, як її батьки страждають від проблем зі здоров'ям у похилому віці, Моніка вирішила, що хоче побачити світ до виходу на пенсію. Моніка і Джорелл забронювали тижневий круїз у березні 2023 року, але замість того, щоб повернутися додому, продовжили свою відпустку. Пара забронювала круїз на вісім місяців. Вони покривали витрати за рахунок здачі в оренду свого будинку з трьома спальнями.

Однак пара виявила деякі недоліки свого нового способу життя.

"Звичайно, є певні труднощі. Ми сумуємо за своїми родинами, але знаємо, що в разі надзвичайної ситуації можемо прилетіти додому", — розповіла Моніка.

Проте подружжя не шкодує про своє рішення побачити світ.

"Я відразу відчула свободу. Ми не знали, на скільки вистачить наших грошей, але вирішили насолоджуватися кожною хвилиною Ми швидко влилися в ритм нашого нового життя", — поділилась мандрівниця.

Раніше ми розповідали, де можна відпочити людям літнього віку, окрім санаторіїв та пансіонатів. На території нашої країни багато унікальних місць для пенсіонерів.

Також ми писали про нове популярне місце, яке тільки набирає популярності серед туристів. Воно розташоване на берегах Атлантичного океану.