Візу в США отримати буде складніше — у Трампа вигадали нові умови

Постійне проживання в США. Фото: freepik.com

Здійснити мрію та переїхати до однієї з найомріяніших країн багатьох стане ще важче. За новою директивою адміністрації президента Дональда Трампа, іноземці, які подають заявки на отримання візи для проживання в США, можуть отримати відмову, якщо вони страждають на певні захворювання, включаючи діабет або ожиріння.

Про це пише CBS News.

Реклама

Читайте також:

Отримати візу в США стане ще важче

Зазначається, що директива Трампа зобов'язує візових офіцерів відмовляти заявникам у в'їзді до США через вік та стан здоров'я, адже висока ймовірність того, що вони будуть покладатися на державну допомогу.

У документі зазначається, що такі особи можуть стати "публічним тягарем" — потенційним виснаженням ресурсів США.

Оцінка стану здоров'я потенційних іммігрантів вже багато років є частиною процесу подачі заявки на візу. Заявників перевіряють на інфекційні захворювання, такі як туберкульоз, і просять заповнити анкету, в якій вони повинні вказати будь-які випадки вживання наркотиків або алкоголю, психічні розлади або насильство в анамнезі. Вони також повинні пройти ряд щеплень для захисту від інфекційних захворювань, таких як кір, поліомієліт і гепатит В.

Проте на думку експертів, нові рекомендації значно розширюють перелік медичних станів, які нададуть візовим офіцерам більше повноважень для прийняття рішень щодо імміграції на основі стану здоров'я заявника. Ці рекомендації стосуються майже всіх заявників на візу, але, ймовірно, будуть застосовуватися лише у випадках, коли люди прагнуть отримати постійне місце проживання в США.

"Деякі захворювання, включаючи, але не обмежуючись серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями дихальних шляхів, раком, діабетом, метаболічними захворюваннями, неврологічними захворюваннями та психічними розладами, можуть вимагати лікування вартістю в сотні тисяч доларів", — йдеться в документі.

Візові офіцери також мають тепер право відмовляти заявнику через ожиріння, яке може спричинити астму, апное сну та високий кров'яний тиск. Через зайву вагу іммігрант нібито може стати тягарем для суспільства, адже цей стан здоров'я потребує дорогого та довгострокового лікування.

Візові офіцери також отримали вказівку визначати, чи мають заявники кошти для оплати медичного лікування без допомоги уряду США.

В інструкціях візовим офіцерам рекомендується сформувати "власну думку про те, що може призвести до медичної надзвичайної ситуації або медичних витрат у майбутньому". Це викликає занепокоєння, оскільки в них немає медичної освіти та досвіду в цій галузі.

Керівництво США також наказує візовим офіцерам враховувати стан здоров'я членів сім'ї заявника, включаючи дітей або літніх батьків — чи є серед утриманців особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями або іншими особливими потребами, які потребують догляду.

Раніше ми розповідали про дивовижний райський куточок — острів Мон-Сен-Мішель, розташований між Нормандією та Бретанню у Франції. Хоча це дуже популярна локація серед туристів, тут проживає лише 29 осіб.

Також ми писали про нове популярне місце, яке тільки набирає популярності серед туристів. Воно розташоване на берегах Атлантичного океану.