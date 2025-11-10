Визу в США получить будет сложнее — у Трампа придумали новые условия

Постоянное проживание в США. Фото: freepik.com

Осуществить мечту и переехать в одну из самых желанных стран многих станет еще труднее. По новой директиве администрации президента Дональда Трампа, иностранцы, которые подают заявки на получение визы для проживания в США, могут получить отказ, если они страдают определенными заболеваниями, включая диабет или ожирение.

Об этом пишет CBS News.

Получить визу в США станет еще труднее

Отмечается, что директива Трампа обязывает визовых офицеров отказывать заявителям во въезде в США из-за возраста и состояния здоровья, ведь высока вероятность того, что они будут полагаться на государственную помощь.

В документе отмечается, что такие лица могут стать "публичным бременем" — потенциальным истощением ресурсов США.

Оценка состояния здоровья потенциальных иммигрантов уже много лет является частью процесса подачи заявки на визу. Заявителей проверяют на инфекционные заболевания, такие как туберкулез, и просят заполнить анкету, в которой они должны указать любые случаи употребления наркотиков или алкоголя, психические расстройства или насилие в анамнезе. Они также должны пройти ряд прививок для защиты от инфекционных заболеваний, таких как корь, полиомиелит и гепатит В.

Однако по мнению экспертов, новые рекомендации значительно расширяют перечень медицинских состояний, которые предоставят визовым офицерам больше полномочий для принятия решений по иммиграции на основе состояния здоровья заявителя. Эти рекомендации касаются почти всех заявителей на визу, но, вероятно, будут применяться только в случаях, когда люди стремятся получить постоянное место жительства в США.

"Некоторые заболевания, включая, но не ограничиваясь сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательных путей, раком, диабетом, метаболическими заболеваниями, неврологическими заболеваниями и психическими расстройствами, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов", — говорится в документе.

Визовые офицеры также имеют теперь право отказывать заявителю из-за ожирения, которое может вызвать астму, апноэ сна и высокое кровяное давление. Из-за лишнего веса иммигрант якобы может стать бременем для общества, ведь это состояние здоровья требует дорогостоящего и долгосрочного лечения.

Визовые офицеры также получили указание определять, имеют ли заявители средства для оплаты медицинского лечения без помощи правительства США.

В инструкциях визовым офицерам рекомендуется сформировать "собственное мнение о том, что может привести к медицинской чрезвычайной ситуации или медицинским расходам в будущем". Это вызывает беспокойство, поскольку у них нет медицинского образования и опыта в этой области.

Руководство США также предписывает визовым офицерам учитывать состояние здоровья членов семьи заявителя, включая детей или пожилых родителей — есть ли среди иждивенцев лица с инвалидностью, хроническими заболеваниями или другими особыми потребностями, которые нуждаются в уходе.

