На Майорке туристам придется дополнительно платить 1 евро за фото

Часть владельцев бизнеса на Майорке установили новую дополнительную плату для туристов. Предприниматели жалуются на то, что путешественники часто заходят в магазины, фотографируются в них, отнимают время продавцов, однако ничего не покупают. Чтобы решить ситуацию, некоторые из бизнесменов установили отдельную плату за вход в популярные магазины на курорте.

Где на Майорке придется дополнительно платить 1 евро

Разочарованные владельцы магазинов начали устанавливать на своих витринах таблички "фотографировать запрещено". Некоторые из предпринимателей даже начали взимать с инфлюенсеров плату за использование их магазинов для фотосессий.

"Туристы — подростки или взрослые — становятся перед зеркалом, "делают губки" и снимают меня на камеру... Они даже заходят в примерочную, чтобы сделать фото, при этом они даже никогда не спрашивают разрешения", — пожаловалась владелица магазина Ванита, что находится в Старом городе Пальмы.

Благодаря привлекательной витрине с цветными пуговицами и тканями, старейший магазин острова, галантерея под названием Ca Donya Angela, стала очень популярной среди туристов. Ее владелец настолько устал от туристов, которые ничего не покупают, что поставил на прилавок ящик для пожертвований, взимая плату в 1 евро со всех, кто хочет в нем сделать красивые фото.

