На Майорці туристам доведеться додатково платити 1 євро за фото

Пляж Майорки. Фото: tripadvisor.com

Частина власників бізнесу на Майорці встановили нову додаткову плату для туристів. Підприємці скаржаться на те, що мандрівники часто заходять до крамниць, фотографуються в них, забирають час продавців, проте нічого не купують. Щоб вирішити ситуацію, деякі з бізнесменів встановили окрему плату за вхід до популярних крамниць на курорті.

Про це пише Daily Express.

Де на Майорці доведеться додатково платити 1 євро

Розчаровані власники магазинів почали встановлювати на своїх вітринах таблички "фотографувати заборонено". Деякі з підприємців навіть почали стягувати з інфлюенсерів плату за використання їхніх магазинів для фотосесій.

"Туристи — підлітки чи дорослі — стають перед дзеркалом, "роблять губки" і знімають мене на камеру… Вони навіть заходять у примірювальну, щоб зробити фото, при цьому вони навіть ніколи не питають дозволу", — поскаржилась власниця магазину Ваніта, що знаходиться в Старому місті Пальми.

Завдяки привабливій вітрині з кольоровими ґудзиками та тканинами, найстаріший магазин острова, галантерея під назвою Ca Donya Angela, стала дуже популярною серед туристів. Її власник настільки втомився від туристів, які нічого не купують, що поставив на прилавок скриньку для пожертв, стягуючи плату у 1 євро з усіх, хто хоче в ній зробити красиві фото.

