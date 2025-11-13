Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Посетили более 40 лет — пара из США променяла все на круиз

Посетили более 40 лет — пара из США променяла все на круиз

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 10:12
обновлено: 11:43
Жизнь в круизе - стоит ли оставить все, чтобы увидеть мир
Пара на круизном лайнере. Фото: freepik.com

Супруги учителей из Америки отказались от успешной карьеры и продали почти все свое имущество, чтобы отправиться в круиз по миру. Они прожили несколько лет на круизном лайнере и рассказали о негативной стороне таких путешествий. С 2023 года им удалось посетить 45 разных стран.

Об этом рассказывает Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Жизнь на круизном лайнере

Моника Брзоска и Джорелл Конли из Теннесси в 2023 году оставили работу преподавателей, чтобы вместе путешествовать по миру. Они посетили разные страны от Коста-Рики до Мексики.

Увидев, как ее родители страдают от проблем со здоровьем в преклонном возрасте, Моника решила, что хочет увидеть мир до выхода на пенсию. Моника и Джорелл забронировали недельный круиз в марте 2023 года, но вместо того, чтобы вернуться домой, продолжили свой отпуск. Пара забронировала круиз на восемь месяцев. Они покрывали расходы за счет сдачи в аренду своего дома с тремя спальнями.

Однако пара обнаружила некоторые недостатки своего нового образа жизни.

"Конечно, есть определенные трудности. Мы скучаем по своим семьям, но знаем, что в случае чрезвычайной ситуации можем прилететь домой", — рассказала Моника.

Однако супруги не жалеют о своем решении увидеть мир.

"Я сразу почувствовала свободу. Мы не знали, на сколько хватит наших денег, но решили наслаждаться каждой минутой Мы быстро влились в ритм нашей новой жизни", — поделилась путешественница.

Ранее мы рассказывали, где можно отдохнуть людям пожилого возраста, кроме санаториев и пансионатов. На территории нашей страны много уникальных мест для пенсионеров.

Также мы писали о новом популярном месте, которое только набирает популярность среди туристов. Оно расположено на берегах Атлантического океана.

США путешествие океан туризм жизнь
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации