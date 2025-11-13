Жизнь в круизе - стоит ли оставить все, чтобы увидеть мир

Пара на круизном лайнере. Фото: freepik.com

Супруги учителей из Америки отказались от успешной карьеры и продали почти все свое имущество, чтобы отправиться в круиз по миру. Они прожили несколько лет на круизном лайнере и рассказали о негативной стороне таких путешествий. С 2023 года им удалось посетить 45 разных стран.

Жизнь на круизном лайнере

Моника Брзоска и Джорелл Конли из Теннесси в 2023 году оставили работу преподавателей, чтобы вместе путешествовать по миру. Они посетили разные страны от Коста-Рики до Мексики.

Увидев, как ее родители страдают от проблем со здоровьем в преклонном возрасте, Моника решила, что хочет увидеть мир до выхода на пенсию. Моника и Джорелл забронировали недельный круиз в марте 2023 года, но вместо того, чтобы вернуться домой, продолжили свой отпуск. Пара забронировала круиз на восемь месяцев. Они покрывали расходы за счет сдачи в аренду своего дома с тремя спальнями.

Однако пара обнаружила некоторые недостатки своего нового образа жизни.

"Конечно, есть определенные трудности. Мы скучаем по своим семьям, но знаем, что в случае чрезвычайной ситуации можем прилететь домой", — рассказала Моника.

Однако супруги не жалеют о своем решении увидеть мир.

"Я сразу почувствовала свободу. Мы не знали, на сколько хватит наших денег, но решили наслаждаться каждой минутой Мы быстро влились в ритм нашей новой жизни", — поделилась путешественница.

