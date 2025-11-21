Что посмотреть возле Львова — интересные локации для туристов

Зимняя Тустань. Фото: facebook.com/tustan.ua

Осень и пасмурная погода — не повод сидеть дома. Львовщина богата на уникальные исторические памятники и красивые локации. Эти места можно посмотреть за день-два, а потому такое короткое путешествие является отличным вариантом для тех, кто задумывается над тем, где интересно и насыщенно провести выходные.

Интересными локациями поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

Подгорцы

Это живописное село расположено в Золочевском районе Львовской области. Здесь стоит посетить мистический Подгорецкий замок и Воздвиженский костел. Село с аналогичным названием также есть в Стрыйском районе Львовщины. Его визитной карточкой является Дворец Яблоновских-Бруницких.

Тустань

Здесь расположена деревянная крепость, которая служила оборонительным пунктом на древнем соляном пути. Сейчас от нее остались руины, однако ее масштабы до сих пор поражают. Вблизи Тустани расположены популярные курорты Трускавец и Сходница, где можно восстановить силы после тяжелых будней.

Подкамень

Во Львовской области, вблизи Николаева и сел Стильское, Илов и Диброва, находится очень уникальное место — историко-культурный комплекс Стильское городище, которое датируется VIII — серединой XI веков. В этот период времени город населяли 45 тысяч жителей.

