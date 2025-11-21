Що подивитись біля Львова — цікаві локації для туристів

Цікаві локації біля Львова, щоб насичено провести вихідні
Осінь та похмура погода — не привід сидіти вдома. Львівщина багата на унікальні історичні пам'ятки та красиві локації. Ці місця можна подивитись за день-два, а тому така коротка мандрівка є чудовим варіантом для тих, хто замислюється над тим де цікаво та насичено провести вихідні.
Цікавими локаціями поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.
Підгірці
Це мальовниче село розташоване в Золочівському районі Львівської області. Тут варто відвідати містичний Підгорецький замок та Воздвиженський костьол. Село з аналогічною назвою також є в Стрийському районі Львівщини. Його візитівкою є Палац Яблоновських-Бруницьких.
Тустань
Тут розташована дерев'яна фортеця, яка слугувала оборонним пунктом на давньому соляному шляху. Нині від неї залишились руїни, проте її масштаби й досі вражають. Поблизу Тустані розташовані популярні курорти Трускавець та Східниця, де можна відновити сили після важких буднів.
Підкамінь
У Львівській області, поблизу Миколаєва та сіл Стильське, Ілів і Діброва, знаходиться дуже унікальне місце — історико-культурний комплекс Стильське городище, яке датується VIII — серединою XI століть. В цей період часу місто населяли 45 тисяч жителів.
Нагадаємо, ми розповідали про неймовірні скелі, де можна чудово відновити сили серед тиші та насолодитися красою Карпат. Ця локація менш популярна за Буковель та Яремче — тут немає натовпів туристів, бруду та шуму.
Також ми писали, за що можна отримати штраф в Карпатах. Лісова охорона стежить за порядком та карає туристів, які шкодять природі.
