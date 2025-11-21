Відео
Цікаві локації біля Львова, щоб насичено провести вихідні

Цікаві локації біля Львова, щоб насичено провести вихідні

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 05:12
Оновлено: 12:09
Що подивитись біля Львова — цікаві локації для туристів
Зимова Тустань. Фото: facebook.com/tustan.ua

Осінь та похмура погода — не привід сидіти вдома. Львівщина багата на унікальні історичні пам'ятки та красиві локації. Ці місця можна подивитись за день-два, а тому така коротка мандрівка є чудовим варіантом для тих, хто замислюється над тим де цікаво та насичено провести вихідні.

Цікавими локаціями поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Читайте також:

Підгірці

Це мальовниче село розташоване в Золочівському районі Львівської області. Тут варто відвідати містичний Підгорецький замок та Воздвиженський костьол. Село з аналогічною назвою також є в Стрийському районі Львівщини. Його візитівкою є Палац Яблоновських-Бруницьких.

Тустань

Тут розташована дерев'яна фортеця, яка слугувала оборонним пунктом на давньому соляному шляху. Нині від неї залишились руїни, проте її масштаби й досі вражають. Поблизу Тустані розташовані популярні курорти Трускавець та Східниця, де можна відновити сили після важких буднів.

Підкамінь

У Львівській області, поблизу Миколаєва та сіл Стильське, Ілів і Діброва, знаходиться дуже унікальне місце — історико-культурний комплекс Стильське городище, яке датується VIII — серединою XI століть. В цей період часу місто населяли 45 тисяч жителів.

@vadymgrinko

А які місця біля Львова найбільше здивували вас? Пишіть в коментарях 😍

♬ Ukrainian Folk Jungle Full Version - VAudio

Нагадаємо, ми розповідали про неймовірні скелі, де можна чудово відновити сили серед тиші та насолодитися красою Карпат. Ця локація менш популярна за Буковель та Яремче — тут немає натовпів туристів, бруду та шуму.

Також ми писали, за що можна отримати штраф в Карпатах. Лісова охорона стежить за порядком та карає туристів, які шкодять природі.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
