Головна Мандри Від синіх до чорних — чим відрізняються траси в Буковелі

Від синіх до чорних — чим відрізняються траси в Буковелі

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 07:55
Оновлено: 08:02
Відпустка в Буковелі — яку трасу обрати новачку чи профі для катання на лижах та сноуборді
Туристки катаються на лижах. Фото: freepik.com

Буковель — найбільший гірськолижний курорт в Україні, куди щороку їдуть тисячі фанатів активного відпочинку. Сезон катання на лижах та сноубордах вже стартує з наступного місяця. Вже незабаром можна буде не лише отримати свою порцію адреналіну, а й насолодитися красою неймовірної природи Карпат.

Новини.LIVE розкажуть, як обрати для себе траси у Буковелі.

Які траси обрати в Буковелі

Популярний курорт нараховує 62 траси, загальна протяжність яких сягає 68 км. Маршрути пролягають через три гори — Буковель (1 127 м), Чорна Клева (1 241 м) і Довга (1 372 м). Найдовшою гірськолижною трасою в Буковелі є №14А, довжина якої сягає 2 132 метри.

Усі маршрути розрізняють за складністю — прості, середньої складності та складні. Прості стануть ідеальним варіантом для дітей та новачків. Тим, хто більш впевнено почувається на лижах та сноубордах — варто обирати траси середньої складності. Профі, які не бояться різких спусків та поворотів — варто цієї зими спробувати підкорити складні маршрути.

На карті трас Буковеля синім позначені прості маршрути, червоним — середньої складності, а чорним — складні траси.

Скільки лижних трас в Буковелі - фото 1
Карта трас у Буковелі. Фото: скриншот

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
