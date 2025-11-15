Чим зайнятися в Карпатах у грудні 2025 — напрямки

Туристки в Карпатах. Фото: freepik.com

Вже за місяць українці будуть вирушати у святкові зимові відпустки. На заході Україні велика кількість мальовничих курортів, де можна відновити свої сили після продуктивного та сповнено випробувань року. Скрипучий сніг під ногами, аромат хвої, гарячий карпатський чай та атмосферні чани — ви точно знайдете чим зайнятися в Українських Карпатах взимку.

Новини.LIVE розкажуть, де відпочити в Карпатах в грудні

Яремче

Це затишне селище чудово підійде для туристів, які хочуть насолодитися природою та галицькою кухнею. Тут багато локацій, з яких відкриваються неймовірні краєвиди на гори, а також багато затишних ресторанчиків зі смачними стравами та доволі колоритний ринок, де можна придбати автентичні прикраси та сувеніри рідним. Туристам, які тут вперше у Яремче, варто відвідати водоспад Пробій, а також заповідник "Стежка Довбуша" — мальовничий маршрут довжиною у 4 кілометри.

Ворохта

Тут туристів вражають віадуки, збудовані ще наприкінці 19 століття. Тут знаходиться один із найстаріших храмів Гуцульщини — церква Різдва пресвятої Богородиці, збудована у 18 столітті. У Ворохті можна відновити сили в гарячих чанах, куди додають гілочки хвої. В середньому такі послуги вартують від 1 000 до 3 000 гривень з людини.

Драгобрат

Сезон на цьому гірськолижному курорті відкривається з середини листопада. Тут доступні 20 трас, на вершини яких можна дістатися 4 підйомниками. Щоб вигідніше відпочити в Драгобраті, краще залишати свого "залізного коня" в Ясені, де в рази доступніші ціни та більше місць для паркінгу.

