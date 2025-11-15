Видео
Видео

Отпуск в декабре в Карпатах — куда поехать зимой

Отпуск в декабре в Карпатах — куда поехать зимой

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 09:15
обновлено: 23:15
Чем заняться в Карпатах в декабре 2025 — направления
Туристки в Карпатах. Фото: freepik.com

Уже через месяц украинцы будут отправляться в праздничные зимние отпуска. На западе Украины большое количество живописных курортов, где можно восстановить свои силы после продуктивного и полного испытаний года. Скрипучий снег под ногами, аромат хвои, горячий карпатский чай и атмосферные чаны — вы точно найдете чем заняться в Украинских Карпатах зимой.

Новини.LIVE расскажут, где отдохнуть в Карпатах в декабре

Яремче

Этот уютный поселок прекрасно подойдет для туристов, которые хотят насладиться природой и галицкой кухней. Здесь много локаций, с которых открываются невероятные виды на горы, а также много уютных ресторанчиков с вкусными блюдами и довольно колоритный рынок, где можно приобрести аутентичные украшения и сувениры родным. Туристам, которые здесь впервые в Яремче, стоит посетить водопад Пробий, а также заповедник "Тропа Довбуша" — живописный маршрут длиной в 4 километра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ворохта

Здесь туристов поражают виадуки, построенные еще в конце 19 века. Здесь находится один из старейших храмов Гуцульщины — церковь Рождества пресвятой Богородицы, построенная в 18 веке. В Ворохте можно восстановить силы в горячих чанах, куда добавляют веточки хвои. В среднем такие услуги стоят от 1 000 до 3 000 гривен с человека.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Драгобрат

Сезон на этом горнолыжном курорте открывается с середины ноября. Здесь доступны 20 трасс, на вершины которых можно добраться 4 подъемниками. Чтобы выгоднее отдохнуть в Драгобрате, лучше оставлять своего "железного коня" в Ясене, где в разы доступнее цены и больше мест для паркинга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомним, мы рассказывали о невероятных скалах, где можно прекрасно восстановить силы среди тишины и насладиться красотой Карпат. Эта локация менее популярна, чем Буковель и Яремче — здесь нет толп туристов, грязи и шума.

Также мы писали о лучших смотровых площадках в Карпатах, с которых открываются невероятные виды. Некоторые из них только для экстремалов — они построены прямо над пропастью.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
