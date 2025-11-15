Чем заняться в Карпатах в декабре 2025 — направления

Туристки в Карпатах. Фото: freepik.com

Уже через месяц украинцы будут отправляться в праздничные зимние отпуска. На западе Украины большое количество живописных курортов, где можно восстановить свои силы после продуктивного и полного испытаний года. Скрипучий снег под ногами, аромат хвои, горячий карпатский чай и атмосферные чаны — вы точно найдете чем заняться в Украинских Карпатах зимой.

Новини.LIVE расскажут, где отдохнуть в Карпатах в декабре

Яремче

Этот уютный поселок прекрасно подойдет для туристов, которые хотят насладиться природой и галицкой кухней. Здесь много локаций, с которых открываются невероятные виды на горы, а также много уютных ресторанчиков с вкусными блюдами и довольно колоритный рынок, где можно приобрести аутентичные украшения и сувениры родным. Туристам, которые здесь впервые в Яремче, стоит посетить водопад Пробий, а также заповедник "Тропа Довбуша" — живописный маршрут длиной в 4 километра.

Ворохта

Здесь туристов поражают виадуки, построенные еще в конце 19 века. Здесь находится один из старейших храмов Гуцульщины — церковь Рождества пресвятой Богородицы, построенная в 18 веке. В Ворохте можно восстановить силы в горячих чанах, куда добавляют веточки хвои. В среднем такие услуги стоят от 1 000 до 3 000 гривен с человека.

Драгобрат

Сезон на этом горнолыжном курорте открывается с середины ноября. Здесь доступны 20 трасс, на вершины которых можно добраться 4 подъемниками. Чтобы выгоднее отдохнуть в Драгобрате, лучше оставлять своего "железного коня" в Ясене, где в разы доступнее цены и больше мест для паркинга.

