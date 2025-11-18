Видео
От синих до черных — чем отличаются трассы в Буковеле

Дата публикации 18 ноября 2025 07:55
обновлено: 08:02
Отпуск в Буковеле — какую трассу выбрать новичку или профи для катания на лыжах и сноуборде
Туристки катаются на лыжах. Фото: freepik.com

Буковель — крупнейший горнолыжный курорт в Украине, куда ежегодно едут тысячи фанатов активного отдыха. Сезон катания на лыжах и сноубордах уже стартует со следующего месяца. Уже вскоре можно будет не только получить свою порцию адреналина, но и насладиться красотой невероятной природы Карпат.

Новини.LIVE расскажут, как выбрать для себя трассы в Буковеле.

Читайте также:

Какие трассы выбрать в Буковеле

Популярный курорт насчитывает 62 трассы, общая протяженность которых достигает 68 км. Маршруты пролегают через три горы — Буковель (1 127 м), Черная Клева (1 241 м) и Длинная (1 372 м). Самой длинной горнолыжной трассой в Буковеле является №14А, длина которой достигает 2 132 метра.

Все маршруты различают по сложности — простые, средней сложности и сложные. Простые станут идеальным вариантом для детей и новичков. Тем, кто более уверенно чувствует себя на лыжах и сноубордах — стоит выбирать трассы средней сложности. Профи, которые не боятся резких спусков и поворотов — стоит этой зимой попробовать покорить сложные маршруты.

На карте трасс Буковеля синим обозначены простые маршруты, красным — средней сложности, а черным — сложные трассы.

Скільки лижних трас в Буковелі - фото 1
Карта трасс в Буковеле. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали о невероятных скалах, где можно прекрасно восстановить силы среди тишины и насладиться красотой Карпат. Эта локация менее популярна, чем Буковель и Яремче — здесь нет толп туристов, грязи и шума.

Также мы писали, за что можно получить штраф в Карпатах. Лесная охрана следит за порядком и наказывает украинцев, которые вредят природе.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
