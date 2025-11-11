Видео
Главная Путешествия Когда надо срочно заменить загранпаспорт

Когда надо срочно заменить загранпаспорт

Дата публикации 11 ноября 2025 07:55
обновлено: 18:03
Сколько должен действовать паспорт для выезда в страны Шенгена и Азии в 2025 году
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Уже мечтаете позагорать у моря или покататься на популярных горнолыжных курортах? Если планируете в ближайшее время выезд за границу — не лишним будет проверить срок действия вашего загранпаспорта. Даже если он еще действителен - пограничники могут отказать вам в выезде.

Новини.LIVE расскажут, сколько должен действовать паспорт, чтобы выехать за границу без проблем и хлопот.

Читайте также:

Срок действия загранпаспорта

Для пересечения границы с большинством стран загранпаспорт должен быть действительным не менее полугода. Такой срок устанавливается даже для тех, кто планирует поездку на несколько дней за пределы Украины. Документ будет оставаться действующим, даже если вы не сможете выехать в запланированные сроки.

3 месяца

Для въезда в Страны Шенгенской зоны Польши, Германии, Франции и других страны паспорт должен быть действителен еще не менее 3 месяцев после выезда из зоны Шенгена.

6 месяцев

Для въезда в Китай, Монголию, Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Таиланд, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Индию, Непал, Пакистан, Кувейт, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Иорданию, Израиль, Египет и Турцию ваш загранпаспорт должен быть действительным еще не менее полугода.

90 дней

Для пересечения границы с Грузией загранпаспорт должен действовать еще 90 дней после вашего возвращения из страны.

Ранее мы рассказывали, что один из самых знаменитых пляжей мира неожиданно возглавил список худших пляжей мира. Эксперты объяснили, почему не стоит тратить на него "кровно заработанные" и свое время.

Также мы писали, какие лекарства стоит брать с собой в каждое путешествие. Они могут выручить вас почти в любой непредсказуемой ситуации.

 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
