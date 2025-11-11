Сколько должен действовать паспорт для выезда в страны Шенгена и Азии в 2025 году

Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Уже мечтаете позагорать у моря или покататься на популярных горнолыжных курортах? Если планируете в ближайшее время выезд за границу — не лишним будет проверить срок действия вашего загранпаспорта. Даже если он еще действителен - пограничники могут отказать вам в выезде.

Новини.LIVE расскажут, сколько должен действовать паспорт, чтобы выехать за границу без проблем и хлопот.

Срок действия загранпаспорта

Для пересечения границы с большинством стран загранпаспорт должен быть действительным не менее полугода. Такой срок устанавливается даже для тех, кто планирует поездку на несколько дней за пределы Украины. Документ будет оставаться действующим, даже если вы не сможете выехать в запланированные сроки.

3 месяца

Для въезда в Страны Шенгенской зоны Польши, Германии, Франции и других страны паспорт должен быть действителен еще не менее 3 месяцев после выезда из зоны Шенгена.

6 месяцев

Для въезда в Китай, Монголию, Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Таиланд, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Индию, Непал, Пакистан, Кувейт, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Иорданию, Израиль, Египет и Турцию ваш загранпаспорт должен быть действительным еще не менее полугода.

90 дней

Для пересечения границы с Грузией загранпаспорт должен действовать еще 90 дней после вашего возвращения из страны.

