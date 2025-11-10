Скільки має діяти паспорт для виїзду в країни Шенгену та Азії у 2025 році

Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Вже мрієте позасмагати біля моря чи покататися на популярних гірськолижних курортах? Якщо плануєте найближчим часом виїзд за кордон — не зайвим буде перевірити термін дії вашого закордонного паспорта. Навіть якщо він ще дійсний — прикордонники можуть відмовити вам у виїзді.

Новини.LIVE розкажуть, скільки має діяти паспорт, щоб виїхати за кордон без проблем та клопотів.

Реклама

Читайте також:

Термін дії закордонного паспорта

Для перетину кордону із більшістю країн закордонний паспорт повинен бути дійсним щонайменше пів року. Такий термін встановлюється навіть для тих, хто планує поїздку на кілька днів за межі України. Документ залишатиметься діючим, навіть якщо ви не зможете виїхати в заплановані терміни.

3 місяці

Для в'їзду Країни Шенгенської зони Польщі, Німеччини, Франції та інших країни паспорт має бути дійсний ще щонайменше 3 місяці після виїзду із зони Шенгену.

6 місяців

Для в'їзду до Китаю, Монголії, В'єтнаму, Камбоджі, Лаоса, Таїланду, Малайзії, Сінгапура, Індонезії, Індії, Непала, Пакистана, Кувейта, Саудівської Аравії, Бахрейна, Катара, Об'єднаних Арабських Еміратів, Омана, Йорданії, Ізраїлю, Єгипет та Туреччини ваш закордонник документ має бути дійсним ще щонайменше пів року.

90 днів

Для перетину кордону із Грузією закордонний паспорт має діяти ще 90 днів після вашого поверення з країни.

Раніше ми розповідали, що один з найзнаменитіших пляжів світу неочікувано очолив список найгірших пляжів світу. Експерти пояснили, чому не варто витрачати на нього "кровно зароблені" та свій час.

Також ми писали, які ліки варто брати із собою в кожну подорож. Вони можуть виручити вас майже у будь-якій непередбачуваній ситуації.