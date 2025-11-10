Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Коли треба терміново замінити закордонний паспорт

Коли треба терміново замінити закордонний паспорт

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 07:55
Оновлено: 17:25
Скільки має діяти паспорт для виїзду в країни Шенгену та Азії у 2025 році
Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Вже мрієте позасмагати біля моря чи покататися на популярних гірськолижних курортах? Якщо плануєте найближчим часом виїзд за кордон — не зайвим буде перевірити термін дії вашого закордонного паспорта. Навіть якщо він ще дійсний — прикордонники можуть відмовити вам у виїзді.

Новини.LIVE розкажуть, скільки має діяти паспорт, щоб виїхати за кордон без проблем та клопотів.

Реклама
Читайте також:

Термін дії закордонного паспорта

Для перетину кордону із більшістю країн закордонний паспорт повинен бути дійсним щонайменше пів року. Такий термін встановлюється навіть для тих, хто планує поїздку на кілька днів за межі України. Документ залишатиметься діючим, навіть якщо ви не зможете виїхати в заплановані терміни.

3 місяці

Для в'їзду Країни Шенгенської зони Польщі, Німеччини, Франції та інших країни паспорт має бути дійсний ще щонайменше 3 місяці після виїзду із зони Шенгену. 

6 місяців

Для в'їзду до Китаю, Монголії, В'єтнаму, Камбоджі, Лаоса, Таїланду, Малайзії, Сінгапура, Індонезії, Індії, Непала, Пакистана, Кувейта, Саудівської Аравії, Бахрейна, Катара, Об'єднаних Арабських Еміратів, Омана, Йорданії, Ізраїлю, Єгипет та Туреччини ваш закордонник документ має бути дійсним ще щонайменше пів року.

90 днів

Для перетину кордону із Грузією закордонний паспорт має діяти ще 90 днів після вашого поверення з країни.

Раніше ми розповідали, що один з найзнаменитіших пляжів світу неочікувано очолив список найгірших пляжів світу. Експерти пояснили, чому не варто витрачати на нього "кровно зароблені" та свій час.

Також ми писали, які ліки варто брати із собою в кожну подорож. Вони можуть виручити вас майже у будь-якій непередбачуваній ситуації.

 

подорож туризм закордонний паспорт України виїзд за кордон Шенгенська зона
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації