Видео

Комендантский час — где в Украине действуют ограничения мягче

Дата публикации 7 ноября 2025 18:12
обновлено: 17:46
Комендантский час в Украине — в каких городах действуют ограничения
Часы. Иллюстративное фото: freepik.com

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине было введено военное положение и введен комендантский час. В определенные промежутки времени суток гражданам запрещено передвигаться по улицам без специальных пропусков. Однако эти временные промежутки различаются в зависимости от региона и его расположения от линии фронта.

Об этом пишет Visit Ukraine.

Комендантский час в 2025 году

Во время действия ограничений комендантского часа не работают заведения, магазины и не ходит общественный транспорт. Нельзя в этот промежуток времени выходить на улицу. Однако в случае воздушной тревоги граждане имеют право ночью передвигаться по улицам, следуя к ближайшему укрытию.

В большинстве регионов Украины комендантский час действует 00:00 — 05:00: Киев и Киевская область, Одесса и Одесская область, Винница и Винницкая область, Ровно и Ровенская область, Тернополь и Тернопольская область и другие.

В некоторых регионах ограничения длятся всего четыре часа с 00:00 — 04:00: Черновцы и Черновицкая область, Черкассы и Черкасская область, Полтава и Полтавская область, Чернигов и Черниговская область и другие.

Наиболее длительный комендантский час в Херсоне и Херсонской области (20:00 — 06:00), а также в Луганской 21:00 - 05:00 и Донецкой областях (21:00 — 05:00).

В Закарпатской области и Ужгороде нет комендантского часа.

Ранее мы рассказывали о правилах выезда за пределы Украины, а также знакомили читателей с актуальной информацией о состоянии очередей на пунктах пропуска с Польшей.

Также мы писали, могут ли украинцы с судимостью пересечь границу с Польшей. Как пояснил специалист, в этом случае значение имеет характер именно ограничительных мер после вынесения приговора судом.

путешествие Украина комендантский час туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
