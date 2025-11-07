Комендантська година в Україні — в яких містах діють обмеження

Годинник. Ілюстративне фото: freepik.com

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні було введено воєнний стан та запроваджено комендантську годину. В певні проміжки часу доби громадянам заборонено пересуватися вулицями без спеціальних пропусків. Проте ці часові проміжки різняться залежно від регіону та його розташовування від лінії фронту.

Про це пише Visit Ukraine.

Реклама

Читайте також:

Комендантська година у 2025 році

Під час дії обмежень комендантської години не працюють заклади, магазини та не ходить громадський транспорт. Не можна в цей проміжок часу виходити на вулицю. Проте у разі повітряної тривоги громадяни мають право вночі пересуватися по вулицях, слідуючи до найближчого укриття.

В більшості регіонів України комендантська година діє 00:00 – 05:00: Київ та Київська область, Одеса та Одеська область, Вінниця та Вінницька область, Рівне та Рівненська область, Тернопіль та Тернопільська область та інші.

В деяких регіонах обмеження тривають всього чотири години з 00:00 – 04:00: Чернівці та Чернівецька область, Черкаси та Черкаська область, Полтава та Полтавська область, Чернігів та Чернігівська область та інші.

Найбільш тривала комендантська година у Херсоні та Херсонській області (20:00 – 06:00), а також у Луганській 21:00 – 05:00 та Донецькій областях (21:00 – 05:00).

В Закарпатській області та Ужгороді немає комендантської години.

Раніше ми розповідали про правила виїзду за межі України, а також знайомили читачів з актуальною інформацією про стан черг на пунктах пропуску із Польщею.

Також ми писали, чи можуть українці із судимістю перетнути кордон з Польщею. Як пояснив фахівець, в цьому випадку значення має характер саме обмежувальних заходів після винесення вироку судом.