Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Короткий маршрут — ближайшие аэропорты ЕС рядом с Украиной

Короткий маршрут — ближайшие аэропорты ЕС рядом с Украиной

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 12:22
обновлено: 09:52
Какой аэропорт в ЕС ближе к украинской границе (карта)
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Из-за закрытого неба украинцам приходится терпеть серьезные испытания, чтобы добраться до ближайшего аэропорта за рубежом. Наши граждане чаще всего путешествуют самолетом именно из польских городов — Варшавы, Кракова и других. Впрочем, ближе всего к нашей границе расположены аэропорты Румынии.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт в ЕС ближайший к Украине.

Реклама
Читайте также:

Какой аэропорт ближе всего к украинской границе

Если вы планируете выезжать вместе с детьми за границу — важна каждая сэкономленная минута в дороге. Необходимо заранее разумно спланировать свой маршрут. В частности, перед выездом не лишним будет проверить, какое расстояние вам придется преодолеть до аэропорта той или иной страны и выбрать наиболее оптимальный для себя вариант. В частности, близко к границе с Украиной расположены аэропорты польских городов Жешув (170 километров) и Люблин (200 километров от Львова).

Однако ближе всего к нашей границе расположены румынские города Яссы (350 километров от Одессы) и Сучава (80 километров от Черновцов). Впрочем, стоит учесть, что несмотря на доступность, эти аэропорты довольно маленькие и там доступно не так много направлений, как в польских Варшаве или Кракове.

None - фото 1
Расстояние от Одессы до аэропорта Сучавы. Фото: скриншот
None - фото 2
Расстояние от Одессы до аэропорта Яссы. Фото: скриншот

Напомним, Ryanair вскоре отменит один из сборов. Пассажиры смогут сэкономить 20 евро на каждом рейсе.

Также мы писали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из столицы Словакии. Компания добавила 12 новых маршрутов в Молдову, Италию, Германию и другие страны.

аэропорты путешествие самолеты туризм выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации