Какой аэропорт в ЕС ближе к украинской границе (карта)

Из-за закрытого неба украинцам приходится терпеть серьезные испытания, чтобы добраться до ближайшего аэропорта за рубежом. Наши граждане чаще всего путешествуют самолетом именно из польских городов — Варшавы, Кракова и других. Впрочем, ближе всего к нашей границе расположены аэропорты Румынии.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт в ЕС ближайший к Украине.

Какой аэропорт ближе всего к украинской границе

Если вы планируете выезжать вместе с детьми за границу — важна каждая сэкономленная минута в дороге. Необходимо заранее разумно спланировать свой маршрут. В частности, перед выездом не лишним будет проверить, какое расстояние вам придется преодолеть до аэропорта той или иной страны и выбрать наиболее оптимальный для себя вариант. В частности, близко к границе с Украиной расположены аэропорты польских городов Жешув (170 километров) и Люблин (200 километров от Львова).

Однако ближе всего к нашей границе расположены румынские города Яссы (350 километров от Одессы) и Сучава (80 километров от Черновцов). Впрочем, стоит учесть, что несмотря на доступность, эти аэропорты довольно маленькие и там доступно не так много направлений, как в польских Варшаве или Кракове.

Расстояние от Одессы до аэропорта Сучавы. Фото: скриншот

Расстояние от Одессы до аэропорта Яссы. Фото: скриншот

