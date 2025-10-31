Wizz Air анонсировал услугу Wizz Class — что она даст пассажирам

Самолет лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярная бюджетная авиакомпания Wizz Air анонсировала новую возможность для пассажиров, которые ненавидят тесноту. Лоукостер откроет новую опцию блокировки среднего места в экономклассе. Путешественники, которые будут готовы переплатить за это преимущество, больше не будут вынуждены тесниться с кем-то рядом в самолете.

Новая услуга Wizz Air

Сообщается, что с декабря 2025 года Wizz Air в рамках тестирования вводит опцию "без среднего сиденья". Она будет, в основном, направлена на "экономных" деловых путешественников, которые хотят иметь дополнительное пространство для работы во время полета, но не хотят много платить за дополнительный комфорт.

Новая система позволит путешественникам "блокировать" бронирование среднего места рядом с ними. В компании предупредили, что другие привилегии — доступ к лаунжу или питание, не будут включены в новую опцию. Пока неизвестно, сколько будет стоить такая возможность.

Wizz Class не будет доступен на всех рейсах. Его внедрят на отдельных маршрутах из хабов в Бухаресте, Будапеште, Лондоне, Риме и Варшаве.

Ранее мы рассказывали о преимуществах дополнительной услуги Wizz Priority. Ее стоимость варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного рейса.

Также мы писали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из столицы Словакии. Компания добавила 12 новых маршрутов в Молдову, Италию, Германию и другие страны.