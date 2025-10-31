Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Wizz Air анонсировал новую опцию для пассажиров — что известно

Wizz Air анонсировал новую опцию для пассажиров — что известно

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 15:15
обновлено: 14:55
Wizz Air анонсировал услугу Wizz Class — что она даст пассажирам
Самолет лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярная бюджетная авиакомпания Wizz Air анонсировала новую возможность для пассажиров, которые ненавидят тесноту. Лоукостер откроет новую опцию блокировки среднего места в экономклассе. Путешественники, которые будут готовы переплатить за это преимущество, больше не будут вынуждены тесниться с кем-то рядом в самолете.

Об этом пишет The Sun.

Реклама
Читайте также:

Новая услуга Wizz Air

Сообщается, что с декабря 2025 года Wizz Air в рамках тестирования вводит опцию "без среднего сиденья". Она будет, в основном, направлена на "экономных" деловых путешественников, которые хотят иметь дополнительное пространство для работы во время полета, но не хотят много платить за дополнительный комфорт.

Новая система позволит путешественникам "блокировать" бронирование среднего места рядом с ними. В компании предупредили, что другие привилегии — доступ к лаунжу или питание, не будут включены в новую опцию. Пока неизвестно, сколько будет стоить такая возможность.

Wizz Class не будет доступен на всех рейсах. Его внедрят на отдельных маршрутах из хабов в Бухаресте, Будапеште, Лондоне, Риме и Варшаве.

Ранее мы рассказывали о преимуществах дополнительной услуги Wizz Priority. Ее стоимость варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного рейса.

Также мы писали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из столицы Словакии. Компания добавила 12 новых маршрутов в Молдову, Италию, Германию и другие страны.

авиарейсы путешествие Wizz Air самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации