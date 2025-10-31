Wizz Air анонсував послугу Wizz Class — що вона дасть пасажирам

Літак лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярна бюджетна авіакомпанія Wizz Air анонсувала нову можливість для пасажирів, які ненавидять тісноту. Лоукостер відкриє нову опцію блокування середнього місця в економкласі. Мандрівники, які будуть готові переплатити за цю перевагу, більше не будуть змушені тіснитися з кимось поруч в літаку.

Нова послуга Wizz Air

Повідомляється, що з грудня 2025 року Wizz Air в рамках тестування запроваджує опцію "без середнього сидіння". Вона буде, в основному, направлена на "економних" ділових мандрівників, які хочуть мати додатковий простір для роботи під час польоту, але не хочуть багато платити за додатковий комфорт.

Нова система дозволить мандрівникам "блокувати" бронювання середнього місця поруч із ними. В компанії попередили, що інші привілеї — доступ до лаунжу або харчування, не будуть включені у нову опцію. Наразі невідомо, скільки коштуватиме така можливість.

Wizz Class не буде доступний на всіх рейсах. Його впровадять на окремих маршрутах з хабів у Бухаресті, Будапешті, Лондоні, Римі та Варшаві.

Раніше ми розповідали про переваги додаткової послуги Wizz Priority. Її вартість варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного рейсу.

Також ми писали, що Wizz Air анонсував нові рейси зі столиці Словаччини. Компанія додала 12 нових маршрутів до Молдови, Італії, Німеччини та інших країн.