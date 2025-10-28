Wiz Air відкрив нові маршрути до популярних міст Європи — напрямки

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air анонсував нові рейси зі столиці Словаччини. Авіакомпанія додасть 12 нових маршрутів, які з'єднають країну із різними європейськими напрямками, а також з Близьким Сходом. Один з рейсів є внутрішнім та з'єднає два словенських міста — Братиславу та Кошице.

Про це повідомляє Travel and tour world.

Нові рейси Wizz Air

Розширення Wizz Air у Словаччині включає нові рейси як до популярних європейських міст, так і до напрямків по всьому континенту та за його межами.

12 нових маршрутів:

Братислава — Кошице (внутрішній маршрут) — з 21 листопада 2025 року;

Братислава — Ларнака (Кіпр) — тричі на тиждень;

Братислава — Кишинів (Молдова) — тричі на тиждень;

Братислава — Берлін (Німеччина) — чотири рази на тиждень;

Братислава — Дортмунд (Німеччина) — тричі на тиждень;

Братислава — Рим-Фьюмічіно (Італія) — щоденні рейси;

Братислава — Тирана (Албанія) — тричі на тиждень;

Братислава — Охрід (Північна Македонія) — тричі на тиждень;

Братислава — Приштина (Косово) — чотири рази на тиждень;

Братислава — Тель-Авів (Ізраїль) — п'ять разів на тиждень;

Братислава — Тузла (Боснія і Герцеговина) — чотири рази на тиждень;

Братислава — Варшава (Польща) — п'ять разів на тиждень.

Квитки на нові напрямки вже доступні на сайті та в додатку компанії.

Раніше ми розповідали про переваги додаткової послуги Wizz Priority. Її вартість варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного рейсу.

Також ми писали, що Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. Компанія пішла на такий крок через те, що оператор аеропортів суттєво підвищив збори.