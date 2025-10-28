Видео
Дата публикации 28 октября 2025 20:25
обновлено: 21:06
Wiz Air открыл новые маршруты в популярные города Европы — направления
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал новые рейсы из столицы Словакии. Авиакомпания добавит 12 новых маршрутов, которые соединят страну с различными европейскими направлениями, а также с Ближним Востоком. Один из рейсов является внутренним и соединит два словенских города — Братиславу и Кошице.

Об этом сообщает Travel and tour world.

Читайте также:

Новые рейсы Wizz Air

Расширение Wizz Air в Словакии включает новые рейсы в популярные европейские города, так и к направлениям по всему континенту и за его пределами.

12 новых маршрутов:

  • Братислава — Кошице (внутренний маршрут) — с 21 ноября 2025 года;
  • Братислава — Ларнака (Кипр) — трижды в неделю;
  • Братислава — Кишинев (Молдова) — трижды в неделю;
  • Братислава — Берлин (Германия) — четыре раза в неделю;
  • Братислава — Дортмунд (Германия) — трижды в неделю;
  • Братислава — Рим-Фьюмичино (Италия) —ежедневные рейсы;
  • Братислава — Тирана (Албания) — трижды в неделю;
  • Братислава — Охрид (Северная Македония) — трижды в неделю;
  • Братислава — Приштина (Косово) — четыре раза в неделю;
  • Братислава — Тель-Авив (Израиль) — пять раз в неделю;
  • Братислава — Тузла (Босния и Герцеговина) — четыре раза в неделю;
  • Братислава — Варшава (Польша) — пять раз в неделю.

Билеты на новые направления уже доступны на сайте и в приложении компании.

Ранее мы рассказывали о преимуществах дополнительной услуги Wizz Priority. Ее стоимость варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного рейса.

Также мы писали, что Ryanair отменяет часть рейсов в региональные аэропорты Испании. Компания пошла на такой шаг из-за того, что оператор аэропортов существенно повысил сборы.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
