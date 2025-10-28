Wiz Air открыл новые маршруты в популярные города Европы — направления

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал новые рейсы из столицы Словакии. Авиакомпания добавит 12 новых маршрутов, которые соединят страну с различными европейскими направлениями, а также с Ближним Востоком. Один из рейсов является внутренним и соединит два словенских города — Братиславу и Кошице.

Об этом сообщает Travel and tour world.

Новые рейсы Wizz Air

Расширение Wizz Air в Словакии включает новые рейсы в популярные европейские города, так и к направлениям по всему континенту и за его пределами.

12 новых маршрутов:

Братислава — Кошице (внутренний маршрут) — с 21 ноября 2025 года;

Братислава — Ларнака (Кипр) — трижды в неделю;

Братислава — Кишинев (Молдова) — трижды в неделю;

Братислава — Берлин (Германия) — четыре раза в неделю;

Братислава — Дортмунд (Германия) — трижды в неделю;

Братислава — Рим-Фьюмичино (Италия) —ежедневные рейсы;

Братислава — Тирана (Албания) — трижды в неделю;

Братислава — Охрид (Северная Македония) — трижды в неделю;

Братислава — Приштина (Косово) — четыре раза в неделю;

Братислава — Тель-Авив (Израиль) — пять раз в неделю;

Братислава — Тузла (Босния и Герцеговина) — четыре раза в неделю;

Братислава — Варшава (Польша) — пять раз в неделю.

Билеты на новые направления уже доступны на сайте и в приложении компании.

