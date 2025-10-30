Відео
Квитки по 10 євро — Wizz Air анонсував нову програму лояльності

Квитки по 10 євро — Wizz Air анонсував нову програму лояльності

Дата публікації: 30 жовтня 2025 07:55
Wizz Air анонсував програму "All You Can Fly" — як зекономити на квитках
Літак Wizz Air. Фото: lwo.aero

Популярний угорський лоукостер Wizz Air запустив програму для пасажирів "All You Can Fly". Вона була вперше запроваджена минулого року, а тепер відкрила таку можливість ще для сотень мандрівників. За її умовами, туристи, які часто подорожують авіа, можуть суттєво зекономити на вартості квитків.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Читайте також:

Вартість "All You Can Fly"

Повідомляється, що вартість "All You Can Fly" на рік складає 499 євро (близько 25 тис. гривень). Проте нова хвиля програми охоплює лише 10 000 пасажирів, тому варто поквапитися.

Переваги програми "All You Can Fly" для пасажирів

Завдяки цій програмі пасажир може придбати квиток майже до будь-якої країни всього за 9,99 євро (близько 500 гривень). Абонемент All You Can Fly дозволяє пасажирам літати в середньому дев'ять разів на рік.

Недоліки програми "All You Can Fly"

Пасажирам будуть доступні лише визначені напрямки, які заздалегідь невідомі. Така програма ідеально підійде для мандрівників, які мають гнучкий графік роботи та можуть собі дозволити спонтанну подорож. Через брак квитків, може трапитися ситуація, що вам доведеться залишитися на кілька днів довше, що не зручно для робітників зі стабільним графіком роботи. Так само мандрівник може обрати лише доступні дати, які можуть не збігтися з його відпусткою.

Раніше ми розповідали про переваги додаткової послуги Wizz Priority. Її вартість варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного рейсу. 

Також ми писали, що Wizz Air анонсував нові рейси зі столиці Словаччини. Компанія додала 12 нових маршрутів до Молдови, Італії, Німеччини та інші країн.

авіарейси авіаквитки подорож економія Wizz Air туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
